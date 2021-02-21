В США назвали предварительную причину возгорания двигателя авиалайнера Boeing 777

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danilov 23 Февраля 2021 в 12:46:05
По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте США Роберта Самуолта, данный инцидент мог произойти из-за накоплений повреждений в материале двигателя, или так называемой усталости металла.
На брифинге Самуолт отметил, что происшествие не связано с полным отказом двигателя.
"Важно то, что мы действительно понимаем факты, обстоятельства и условия, связанные с этим конкретным событием. Говоря о лопасти вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла. Что касается лопасти вентилятора, которая сломалась посередине, ее повреждения связаны с ударом, полученным, когда другая лопасть, разломанная у основания, врезалась в нее", - пояснил Самуолт.
Он отметил, что лопасть вентилятора двигателя United доставят в лабораторию Pratt & Whitney, где она будет проверена под наблюдением следователей Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
Отмечается, что следователи NTSB продолжат расследование и постараются выяснить, как долго лопасти вентилятора были изношены.
Напомним, в минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. В результате инцидента никто не пострадал.
После этого происшествия компания рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. В связи с этим ряд стран временно прекратили полеты своих самолетов этого типа.
Позднее эту рекомендацию прокомментировали в Авиационной администрации Казахстана.
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Один человек пострадал от упавших частей двигателя Boeing в Нидерландах https://iz.ru/1128004/2021-02-21/odin-chelovek-postradal-ot-upavshikh-chastei-dvigatelia-boeing-v-niderlandakh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopQuote:
21 февраля 2021
Двигатель грузового Boeing, вылетевшего из аэропорта Маастрихт, Нидерланды, в Нью-Йорк, во время набора высоты загорелся и взорвался. Куски двигателя упали в окрестностях Меерсена, повреждения получили несколько автомобилей, пострадал один человек, пишет 21 февраля издание Telegraaf.
Пострадавшая женщина получилА легкие травмы и была доставлена в больницу.
«Многие люди в Меерсене шокированы, потому что они видели, как в небе пролетел самолет с горящим двигателем», — сказал представитель пожарной службы. Четырехмоторный самолет после выработки топлива приземлился в аэропорту бельгийского города Льеж.
Авиакомпания Longtail Aviation отправила самолет в Льеж для замены сломанного двигателя. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать предмет, попавший в двигатель во время полета.
Как только самолет будет осмотрен, он продолжит свой рейс в Нью-Йорк.
Накануне обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал неподалеку от Денвера, столицы штата Колорадо, США. Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу.
21 февраля 2021
Двигатель грузового Boeing, вылетевшего из аэропорта Маастрихт, Нидерланды, в Нью-Йорк, во время набора высоты загорелся и взорвался. Куски двигателя упали в окрестностях Меерсена, повреждения получили несколько автомобилей, пострадал один человек, пишет 21 февраля издание Telegraaf.
Пострадавшая женщина получилА легкие травмы и была доставлена в больницу.
«Многие люди в Меерсене шокированы, потому что они видели, как в небе пролетел самолет с горящим двигателем», — сказал представитель пожарной службы. Четырехмоторный самолет после выработки топлива приземлился в аэропорту бельгийского города Льеж.
Авиакомпания Longtail Aviation отправила самолет в Льеж для замены сломанного двигателя. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать предмет, попавший в двигатель во время полета.
Как только самолет будет осмотрен, он продолжит свой рейс в Нью-Йорк.
Накануне обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал неподалеку от Денвера, столицы штата Колорадо, США. Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу.
Vliegtuig verliest motoronderdelen bij Maastricht Aachen Airport https://www.telegraaf.nl/nieuws/1566523397/vliegtuig-verliest-motoronderdelen-bij-maastricht-aachen-airport
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