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Темиртау остался без отопления в морозы
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danilov 26 Февраля 2021 в 09:13:24
НУР-СУЛТАН, 25 фев – Sputnik. Город Темиртау в Карагандинской области остался практически без отопления в четверг. Причиной стал ремонт на ТЭЦ-2.

Аким города Кайрат Бегимов обратился к темиртаусцам, пояснив ситуацию.

"В связи с ремонтными работами на котельном оборудовании ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау", теплоснабжение в город подается с пониженными параметрами. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме… От себя лично приношу извинения жителям города за сложившуюся ситуацию", - сказал градоначальник.

Также он сообщил, что для принятия заявок от жителей работает многоканальная линия "Окжетпес-Т" по телефонам (7213) 98-08-66 и 99-62-62. Аким города заверил, что потребителям будет произведен перерасчет квартплаты за отопление.

В Темиртау в четверг температура опустилась до -25 градусов, скорость ветра при этом достигает 18 метров в секунду.

В городском управлении образования сообщили, что в пятницу, 26 февраля, занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены будут проводиться в дистанционном формате.

https://ru.sputnik.kz/regions/20210225/16396023/Temirtau-ostalsya-bez-otopleniya-v-morozy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 26.02.2021 в 09:42:54   # 772836
а если они на газ перейдут - будет полный аут
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  гримм 26.02.2021 в 10:26:12   # 772842
Quote:
Также он сообщил, что для принятия заявок от жителей работает многоканальная линия "Окжетпес-Т" по телефонам (7213) 98-08-66 и 99-62-62. Аким города заверил, что потребителям будет произведен перерасчет квартплаты за отопление.


Вот она истенная работа городоначальника,, по звонку по телефону теплее не станет, квитанции они переделают,, свою работу надо выполнять в сроки и своевременно, производить летом профилактику и усилить при этом контроль исполнения!!!
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  GoodZone 26.02.2021 в 10:39:59   # 772844
А давайте зададимся вопросом, кто же хозяин данного предприятия? Может он виновен и наконец-то понесет наказание за весь этот беспредел, творимый годами? Или мы не хозяева в своем доме? Хотя о чем это я, сколько людей погибло, покалечено, лишилось работы, будущего и ему все ни по чем... С чего вдруг сейчас что-то изменится?
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  Lokki 26.02.2021 в 12:36:36   # 772858
Да и вообще какого хрена ремонтные работы производятся зимой, когда повышенная нагрузка идет и сети должны работать как часы, иначе будут жертвы. Шутка ли дело остаться без отопления в 20-ти градусный мороз.
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  Zoggyla 26.02.2021 в 12:46:37   # 772859
Цитата: Lokki от 26.02.2021 06:36:36
Да и вообще какого хрена ремонтные работы производятся зимой, когда повышенная нагрузка идет и сети должны работать как часы, иначе будут жертвы. Шутка ли дело остаться без отопления в 20-ти градусный мороз.
Ремонтные работы зимой производятся по планам, а также после аварийных ситуаций. Плановые ремонты обычно не влияют на режим теплосети, если только не форсмажор, связанный с ошибочными действиями оперативного персонала, а также не соблюдением мер по безопасности ремонтным персоналом, например, падение стрелы крана на действующую теплосеть, нарушения электроснабжения собственных нужд станции при неправильном использовани гп механизмов и пр.
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  Kol 26.02.2021 в 13:25:31   # 772866
Так. ведь у нас успели до морозов два прорыва магистрали ликвидировать. Повезло с погодой. Вот было бы шума с одной то ТЭЦ в миллионном городе без резерва.
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