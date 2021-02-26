Темиртау остался без отопления в морозы

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danilov 26 Февраля 2021 в 09:13:24
Аким города Кайрат Бегимов обратился к темиртаусцам, пояснив ситуацию.
"В связи с ремонтными работами на котельном оборудовании ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау", теплоснабжение в город подается с пониженными параметрами. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме… От себя лично приношу извинения жителям города за сложившуюся ситуацию", - сказал градоначальник.
Также он сообщил, что для принятия заявок от жителей работает многоканальная линия "Окжетпес-Т" по телефонам (7213) 98-08-66 и 99-62-62. Аким города заверил, что потребителям будет произведен перерасчет квартплаты за отопление.
В Темиртау в четверг температура опустилась до -25 градусов, скорость ветра при этом достигает 18 метров в секунду.
В городском управлении образования сообщили, что в пятницу, 26 февраля, занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены будут проводиться в дистанционном формате.
https://ru.sputnik.kz/regions/20210225/16396023/Temirtau-ostalsya-bez-otopleniya-v-morozy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Также он сообщил, что для принятия заявок от жителей работает многоканальная линия "Окжетпес-Т" по телефонам (7213) 98-08-66 и 99-62-62. Аким города заверил, что потребителям будет произведен перерасчет квартплаты за отопление.
Вот она истенная работа городоначальника,, по звонку по телефону теплее не станет, квитанции они переделают,, свою работу надо выполнять в сроки и своевременно, производить летом профилактику и усилить при этом контроль исполнения!!!
Цитата: Lokki от 26.02.2021 06:36:36Ремонтные работы зимой производятся по планам, а также после аварийных ситуаций. Плановые ремонты обычно не влияют на режим теплосети, если только не форсмажор, связанный с ошибочными действиями оперативного персонала, а также не соблюдением мер по безопасности ремонтным персоналом, например, падение стрелы крана на действующую теплосеть, нарушения электроснабжения собственных нужд станции при неправильном использовани гп механизмов и пр.
Да и вообще какого хрена ремонтные работы производятся зимой, когда повышенная нагрузка идет и сети должны работать как часы, иначе будут жертвы. Шутка ли дело остаться без отопления в 20-ти градусный мороз.
Да и вообще какого хрена ремонтные работы производятся зимой, когда повышенная нагрузка идет и сети должны работать как часы, иначе будут жертвы. Шутка ли дело остаться без отопления в 20-ти градусный мороз.