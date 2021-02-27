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Шукеев провел заседание комиссии по выясниению причин гибели 5 человек в г. Туркестан
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danilov 28 Февраля 2021 в 09:14:17
Департаменту полиции, департаменту по чрезвычайным происшествиям поручено провести всестороннее расследование, найти и наказать виновных в случившемся. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

Группой психологов управления здравоохранения оказывается помощь родным и близким пострадавших, организован транспорт для доставки тел к месту захоронения, оказывается содействие в организации похорон.

Принято решение провести 28 февраля в 11 часов пресс-конференцию с участием всех заинтересованных органов.

Напомним, 27 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в г. Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Во время трагедии отец - предприниматель, находился на лечение в г. Шымкент.
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  Ал 28.02.2021 в 10:23:34   # 772974
Quote:



https://www.zakon.kz/5060195-5-chelovek-pogibli-v-turkestane-ot.html
Quote:
Стали известны подробности трагедии в Туркестане https://www.zakon.kz/5060197-umirzak-shukeev-vzyal-na-kontrol.html
27 февраля 2021
Стали известны подробности трагедии в Туркестане, где погибла семья из 5 человек, передает zakon.kz.
Как уже сообщалось, 7 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в городе Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в городе Шымкент.
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  Ал 28.02.2021 в 10:26:57   # 772975
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