Шукеев провел заседание комиссии по выясниению причин гибели 5 человек в г. Туркестан

Стали известны подробности трагедии в Туркестане https://www.zakon.kz/5060197-umirzak-shukeev-vzyal-na-kontrol.html
27 февраля 2021
Стали известны подробности трагедии в Туркестане, где погибла семья из 5 человек, передает zakon.kz.
Как уже сообщалось, 7 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в городе Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в городе Шымкент.
...
27 февраля 2021
Стали известны подробности трагедии в Туркестане, где погибла семья из 5 человек, передает zakon.kz.
Как уже сообщалось, 7 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в городе Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в городе Шымкент.
...