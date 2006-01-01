В Парижском регионе из-за COVID-19 отменяют 40% плановых операций

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Марта 2021 в 12:59:01
«Нам приходится выбирать. Конечно, мы оказываем неотложную помощь, а симптоматические и функциональные вмешательства откладываем», — рассказал заведующий реанимацией в больнице Амбруаза Паре (Нёйи-сюр-Сен) Пьер Сквара.
По его мнению, существует высокий риск продолжительного переполнения больниц.
Франция, напомним, на шестом месте в мире по числу заболевших. Оно приближается к 4 млн.
Германия
В Германии начинается третья волна, заявил глава курирующего борьбу с коронавирусом в стране института Коха.
Если быстро не привить в Европе достаточно много людей, осенью придется восстанавливать ограничения, заявил глава немецкого института Коха
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ МЕРКЕЛЬ: У НАС ВПЕРЕДИ ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ ТРУДНЫХ МЕСЯЦА ПАНДЕМИИ.
Комментарии, по рейтингу, по дате