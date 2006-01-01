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В Парижском регионе из-за COVID-19 отменяют 40% плановых операций
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danilov 11 Марта 2021 в 12:59:01
Как передаёт France 3, места переоборудуют под реанимации для больных коронавирусом.

«Нам приходится выбирать. Конечно, мы оказываем неотложную помощь, а симптоматические и функциональные вмешательства откладываем», — рассказал заведующий реанимацией в больнице Амбруаза Паре (Нёйи-сюр-Сен) Пьер Сквара.

По его мнению, существует высокий риск продолжительного переполнения больниц.

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