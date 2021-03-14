 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Ледяной шторм оставил казахстанский Техас без энергии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Марта 2021 в 13:28:19
Жители Кентау сообщают, что уже более суток нет ни электроэнергии, ни Интернета, а самое главное - нет отопления.

"ТЭЦ перестала давать тепло, на улице мороз минус 10 градусов, ледяной дождь был. Город замерзает. Это самое настоящее ЧП".

В результате резкого ухудшения погодных условий накануне днем (сильный ветер порывами до 25-28 м/с, обильные осадки в виде дождя переходящего в снег) произошли обрывы воздушных линий электропередач в некоторых населённых пунктах 5 районов области (Байдибекский, Отырарский, Ордабасинский, городах Кентау и Арыс). Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады «Онтустук жарык» устраняют возникшие обрывы. (более 20-ти бригад, свыше 100 человек, более 30-ти​ единиц техники).



Ситуация находится на контроле у Акима области Умирзака Шукеева. Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов. Акимы вышеуказанных районов и техника всех аварийных служб находится в постоянной готовности.













Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 14.03.2021 в 15:00:00   # 774041
Пзц чуть Погода поменялась все столбы попадали
поощрить (1) | покарать
  kkafp 14.03.2021 в 15:58:45   # 774045
Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла?
поощрить (1) | покарать
  Konstant 14.03.2021 в 15:59:55   # 774046
Бедные линейщики...аврал
поощрить (1) | покарать
  bolatbol 14.03.2021 в 17:26:27   # 774047
Цитата: kkafp от 14.03.2021 09:58:45
Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла?

В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
поощрить (3) | покарать
  <АНДРЕЙ> 14.03.2021 в 17:56:05   # 774054
поощрить | покарать
  Leksus 14.03.2021 в 18:38:32   # 774056
Цитата: bolatbol от 14.03.2021 11:26:27
Цитата: kkafp от 14.03.2021 09:58:45
Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла?

В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.

На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.
поощрить | покарать
  bolatbol 14.03.2021 в 18:53:07   # 774057
Лексус, я не монтажник, знания поверхностные из уроков материаловедения. Поэтому скопировал из интернета:

"Уголок стальной

Широко используемый в промышленности и среди частных лиц вид металлопроката. Представляет собой букву Г, в которой обе «палочки» имеют одинаковую длину. Применительно к уголку правильно говорить ширину, и называются они полками.

Различают два вида равнополочных уголков:

горячекатаные, получаемые путем прокатки квадратного прутка чрез специальные ролики на сане;
гнутые, получаемые сгибом стального листа на профилегибочных или трубогибочных станах.
Так как при горячей прокатке поверхность уголка подвергается дополнительному сжатию (накатке), прочность такого проката выше, чем гнутого и себестоимость ниже (с учетом всех этапов производства, включая получение заготовки). У гнутого уголка преимущество в точности изготовления.

Основными геометрическими размерами уголка, регламентируемые ГОСТом, являются:

ширина полки – расстояние между ее торцами;
толщина полки;
радиус скругления между полками.
Преимущественно такой прокат выполняется из углеродистых сталей от Ст0 до Ст6. Они хорошо свариваются, поэтому конструкции с таких уголков получаются высоко технологичными. Если требуются уголки повышенной прочности, то выбирают прокат из низколегированных сталей типа 09Г2С, 10ХНДП, 10Г2Б, 15ГФ, 15Г2СФ, 16ГС, 17ГС, 18Г2АФ. Среди этих марок стали ей есть плохо свариваемые, например, 16ГС, 17ГС, 18Г2АФ, 09Г2С. В этом случае используются клепанные или болтовые соединения."

(Все еще остался при своем мнении, хотя перепутал высокоуглеродистую сталь с углеродистой)
поощрить | покарать
  Васяй 14.03.2021 в 18:53:18   # 774058
Не советская.Несколько(5-7) лет назад тянули эти ЛЭП.И столбы деревянные на бетонные меняли .
поощрить | покарать
  adapter 14.03.2021 в 19:31:34   # 774061
Цитата: Leksus от 14.03.2021 12:38:32
Цитата: bolatbol от 14.03.2021 11:26:27
Цитата: kkafp от 14.03.2021 09:58:45
Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла?

В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.

На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.

Разница между советским металлопрокатом и современным огромна. Начиная от толщины заканчивая материалом.
поощрить | покарать
  старик 14.03.2021 в 19:38:27   # 774062
Когда работал, попадалась армартура шымкентского производства , 16-ю арматуру можно было руками в узел завязать. Не из такого ли металла сделаны опоры? Я не являюсь специалистом, но при ветре 30 м/сек ажурная конструкция, правильно рассчитанная и из правильного металла собранная не может ТАК сложиться.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь