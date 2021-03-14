Ледяной шторм оставил казахстанский Техас без энергии

Цитата: bolatbol от

Цитата: kkafp от

Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла? Интересно СССР-овские проржавели или новые из такого металла?

В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.

Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд. В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.

На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.