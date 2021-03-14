Ледяной шторм оставил казахстанский Техас без энергии

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danilov 14 Марта 2021 в 13:28:19
"ТЭЦ перестала давать тепло, на улице мороз минус 10 градусов, ледяной дождь был. Город замерзает. Это самое настоящее ЧП".
В результате резкого ухудшения погодных условий накануне днем (сильный ветер порывами до 25-28 м/с, обильные осадки в виде дождя переходящего в снег) произошли обрывы воздушных линий электропередач в некоторых населённых пунктах 5 районов области (Байдибекский, Отырарский, Ордабасинский, городах Кентау и Арыс). Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады «Онтустук жарык» устраняют возникшие обрывы. (более 20-ти бригад, свыше 100 человек, более 30-ти единиц техники).
Ситуация находится на контроле у Акима области Умирзака Шукеева. Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов. Акимы вышеуказанных районов и техника всех аварийных служб находится в постоянной готовности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
Цитата: bolatbol от 14.03.2021 11:26:27
В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.
"Уголок стальной
Широко используемый в промышленности и среди частных лиц вид металлопроката. Представляет собой букву Г, в которой обе «палочки» имеют одинаковую длину. Применительно к уголку правильно говорить ширину, и называются они полками.
Различают два вида равнополочных уголков:
горячекатаные, получаемые путем прокатки квадратного прутка чрез специальные ролики на сане;
гнутые, получаемые сгибом стального листа на профилегибочных или трубогибочных станах.
Так как при горячей прокатке поверхность уголка подвергается дополнительному сжатию (накатке), прочность такого проката выше, чем гнутого и себестоимость ниже (с учетом всех этапов производства, включая получение заготовки). У гнутого уголка преимущество в точности изготовления.
Основными геометрическими размерами уголка, регламентируемые ГОСТом, являются:
ширина полки – расстояние между ее торцами;
толщина полки;
радиус скругления между полками.
Преимущественно такой прокат выполняется из углеродистых сталей от Ст0 до Ст6. Они хорошо свариваются, поэтому конструкции с таких уголков получаются высоко технологичными. Если требуются уголки повышенной прочности, то выбирают прокат из низколегированных сталей типа 09Г2С, 10ХНДП, 10Г2Б, 15ГФ, 15Г2СФ, 16ГС, 17ГС, 18Г2АФ. Среди этих марок стали ей есть плохо свариваемые, например, 16ГС, 17ГС, 18Г2АФ, 09Г2С. В этом случае используются клепанные или болтовые соединения."
(Все еще остался при своем мнении, хотя перепутал высокоуглеродистую сталь с углеродистой)
Цитата: Leksus от 14.03.2021 12:38:32
На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.
Цитата: bolatbol от 14.03.2021 11:26:27
В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
В сухом климате южного Казахстана советский металл из высокоуглеродистой стали, из которого в основном делались металлоконструкции, не ржавеет на открытом воздухе даже без использования защитных покрытий.
Используемый современный металл "сырой", неочищенный от вредных включений серы, фосфора, что ведет к повышенной коррозии. Легирование марганцем, хромом, контроль содержания углерода - все удорожает продукт и скорее всего не делается. Как и выдача молока металлургам в Китае, респираторов, сокращенный рабочий день, профилактории и бесплатное лечение и тд.
На фотке видно, что сложилась. Либо нагрузки нерасчетные, либо усталость металла. А из какой высокоуглеродистой стали катают уголок, не подскажете? Высокоуглеродистые стали применяют для последующей термообработки, а в отожженном состоянии по барабану, сколько там в стали углерода. Механические свойства и содержание примесей регламентируется, и идет прокат обыкновенного качества и повышенного. Скорее всего, опора еще советская, просто металл устал.
Разница между советским металлопрокатом и современным огромна. Начиная от толщины заканчивая материалом.