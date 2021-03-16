Локдаун вводят в Нур-Султане

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danilov 16 Марта 2021 в 09:44:04
С 18 марта также вводятся ограничения. Запрещается массовые мероприятия, а также сокращается время работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в будние и выходные дни с 07.00 часов до 22.00 часов.
Главный санврач, говорит, что 8 марта хорошо погуляли. А хорошего, как говорится, понемногу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Потом всех женщин длительно любили
Теперь сидеть всем дома одиноко
Не пить напитков горячее сока
ЗЫ.Это не про ковид,он здесь побочен