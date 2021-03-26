EVERGIVEN откапывают

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danilov 26 Марта 2021 в 16:19:07
PS
Комментарии, по рейтингу, по дате
Думаю к вечеру управятся
Петров посмотрел на Боширова и утвердительно кивнул. Скоро об этом узнает весь мир..."(с)
Цитата: Lokki от 26.03.2021 11:35:12С обоих бортов на фото видно подтверждение...
Правильное название судна EVER GIVEN
Правильное название судна EVER GIVEN
Эвер Гивен": пока судно пытаются снять с мели, в мире дорожает нефть https://www.bbc.com/russian/news-56522082
26 марта 2021
Вокруг 400-метрового контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель в Суэцком канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась. Опасения, что эта операция продлится недели, стали одним из факторов роста цен на нефть, подорожавшую на 2%.
Работы по углублению дна по периметру контейнеровоза проводят два земснаряда, говорится на сайте управления Суэцкого канала.
В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.
...
Потери мировой торговли
По данным компании-владельца Evergreen, название которой крупными буквами красуется на борту судна "Эвер Гивен", застрявший контейнеровоз ежесуточно перевозит грузов в среднем на 9,6 млрд долларов (400 млн в час).
Каждый час простоя обходится компании в гигантские суммы, а операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.
...
26 марта 2021
Вокруг 400-метрового контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель в Суэцком канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась. Опасения, что эта операция продлится недели, стали одним из факторов роста цен на нефть, подорожавшую на 2%.
Работы по углублению дна по периметру контейнеровоза проводят два земснаряда, говорится на сайте управления Суэцкого канала.
В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.
...
Потери мировой торговли
По данным компании-владельца Evergreen, название которой крупными буквами красуется на борту судна "Эвер Гивен", застрявший контейнеровоз ежесуточно перевозит грузов в среднем на 9,6 млрд долларов (400 млн в час).
Каждый час простоя обходится компании в гигантские суммы, а операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.
...
Quote:
Как вытаскивают контейнеровоз "Эвер Гивен", перегородивший Суэцкий канал https://www.bbc.com/russian/news-56529071
25 марта 2021
...
Владелец судна, японская фирма Shoei Kinsen, в четверг принесла извинения за урон, нанесенный глобальным грузоперевозкам, и заявила, что ее специалисты делают все возможное, чтобы сдвинуть гиганта водоизмещением более 200 тыс. тонн с места. Но это пока плохо получается.
...
Все фотографии защищены авторским правом
25 марта 2021
...
Владелец судна, японская фирма Shoei Kinsen, в четверг принесла извинения за урон, нанесенный глобальным грузоперевозкам, и заявила, что ее специалисты делают все возможное, чтобы сдвинуть гиганта водоизмещением более 200 тыс. тонн с места. Но это пока плохо получается.
...
Все фотографии защищены авторским правом
Quote:
В Египте столкнулись два поезда, более 30 погибших https://www.bbc.com/russian/news-56539329
19 минут назад
Более 30 человек погибли и более 60 получили травмы в результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта.
Как сообщается, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона.
Президент страны Абдель-Фаттах Сиси заявил, что накажет виновных в этой катастрофе.
Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.
Только в 2017 году было зарегистрировано 1657 железнодорожных происшествий.
30 января в мухафазе Асьют в центре страны железнодорожное сообщение было прервано в результате схода с рельсов поезда, к счастью, никто при этом не пострадал.
19 минут назад
Более 30 человек погибли и более 60 получили травмы в результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта.
Как сообщается, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона.
Президент страны Абдель-Фаттах Сиси заявил, что накажет виновных в этой катастрофе.
Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.
Только в 2017 году было зарегистрировано 1657 железнодорожных происшествий.
30 января в мухафазе Асьют в центре страны железнодорожное сообщение было прервано в результате схода с рельсов поезда, к счастью, никто при этом не пострадал.