В Алматы усиливают карантинные меры

Сегодня ночью знакомый скончался в больнице от короновируса. Ровесник. Не могу выяснить повторно он болел или нет. И нет никакой инфы о повторном заражении. А так страшно конечно. Хоть дома закрывайся. Я второй раз болеть капец не хочу. Я первый то еле пережил. Есть у кого нибудь информация не официальная но достоверная, что люди сьали повторно болеть?