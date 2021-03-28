В Алматы усиливают карантинные меры

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danilov 28 Марта 2021 в 10:51:09
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Что именно ждет алматинцев:
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Общественный транспорт будет работать в будние дни - по штатному режиму, но в выходные и праздничные дни утром -с 6.00 ч. до 10.00 ч.; вечером - с 17.00 ч. до 22.00 ч.
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Все ТРЦ,ТД не будут работать в выходные, в праздничные дни - с 10.00 ч. до 17.00 ч.;
в будние дни - с 10.00 ч. до 21.00 ч.
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Продуктовые магазины, минимаркеты будут работать с 06.00 ч. до 24.00 ч. Продуктовые рынки не будут работать в выходные
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Каток «Медеу» полностью закрывают для массового катания, объекты общественного питания ГК «Шымбулак» будут работать до 21:00 только на летних площадках. Количество посетителей сократится до 1 000 чел.
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Межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки тоже под запретом.
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Кинотеатры, театры, концертные залы, цирк прекращают работу.
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Отметим, что в других регионах страны тоже ситуация с количеством заражённых COVID-19 ухудшается.
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alpha_portal 28.03.2021 в 11:21:19 # 775072
Цитата: alpha_portal от 28.03.2021 05:21:19У моей знакомой по весне прошлого года по результатам компьютерной томографии при выявлении причин резкого затруднения дыхания обнаружили специфические для "короны" изменения в легких, после чего она уже летом пневмонией переболела.
Сегодня ночью знакомый скончался в больнице от короновируса. Ровесник. Не могу выяснить повторно он болел или нет. И нет никакой инфы о повторном заражении. А так страшно конечно. Хоть дома закрывайся. Я второй раз болеть капец не хочу. Я первый то еле пережил. Есть у кого нибудь информация не официальная но достоверная, что люди сьали повторно болеть?
Сегодня ночью знакомый скончался в больнице от короновируса. Ровесник. Не могу выяснить повторно он болел или нет. И нет никакой инфы о повторном заражении. А так страшно конечно. Хоть дома закрывайся. Я второй раз болеть капец не хочу. Я первый то еле пережил. Есть у кого нибудь информация не официальная но достоверная, что люди сьали повторно болеть?
Попадались статьи о относительно незначительных процентах повторно заразившихся...