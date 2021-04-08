 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Бразилия: печальный рекорд
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Апреля 2021 в 13:18:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ratkhan 08.04.2021 в 17:45:18   # 775824
Пропаганда всемирного банка и финансистов
поощрить (1) | покарать
  lokidogma 08.04.2021 в 17:58:23   # 775827
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:45:18
Пропаганда всемирного банка и финансистов

Мдаааа, и админ поддерживает эту истерику
поощрить | покарать
  Ал 08.04.2021 в 19:58:11   # 775844

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь