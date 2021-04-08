В EMA подтвердили связь между приёмом AstraZeneca и тромбозом

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danilov 08 Апреля 2021 в 13:21:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:43:49
не верю на все вакцины Covid-19, очень мало времени для изучении влиянии для здоровье человека
не верю на все вакцины Covid-19, очень мало времени для изучении влиянии для здоровье человека
Эксперримент продолжается. Щас часть народа отвакцинируют, потом будет какой нить пиз...дос, потом внесут коррективы. Возможно дадут некоторым петушек пососать - ну штоб не разбухали. И все будет тип топ. Обычно всегда так в фарм индустрии. Либо лет через 10-20 будем собирать плоды, как в Индии и Африканских странах
Цитата: старик от 08.04.2021 13:09:46Боррель - мудчина сурьезный! Зря не скажет!
Боррель заявил, что не так уж страшны побочки. Сам то привился Пфайзером или спутником.
Боррель заявил, что не так уж страшны побочки. Сам то привился Пфайзером или спутником.