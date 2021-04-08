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В EMA подтвердили связь между приёмом AstraZeneca и тромбозом
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danilov 08 Апреля 2021 в 13:21:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 08.04.2021 в 15:11:52   # 775813
Кому вакцинация, а кому сюрприз согласно аннотации.
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  Ratkhan 08.04.2021 в 17:43:49   # 775823
не верю на все вакцины Covid-19, очень мало времени для изучении влиянии для здоровье человека
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  lokidogma 08.04.2021 в 18:02:45   # 775828
Цитата: Ratkhan от 08.04.2021 11:43:49
не верю на все вакцины Covid-19, очень мало времени для изучении влиянии для здоровье человека

Эксперримент продолжается. Щас часть народа отвакцинируют, потом будет какой нить пиз...дос, потом внесут коррективы. Возможно дадут некоторым петушек пососать - ну штоб не разбухали. И все будет тип топ. Обычно всегда так в фарм индустрии. Либо лет через 10-20 будем собирать плоды, как в Индии и Африканских странах
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  старик 08.04.2021 в 19:09:46   # 775840
Боррель заявил, что не так уж страшны побочки. Сам то привился Пфайзером или спутником.
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  Zoggyla 08.04.2021 в 20:00:27   # 775845
Цитата: старик от 08.04.2021 13:09:46
Боррель заявил, что не так уж страшны побочки. Сам то привился Пфайзером или спутником.
Боррель - мудчина сурьезный! Зря не скажет!
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