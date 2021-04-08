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Выброс на Тенгизе
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danilov 08 Апреля 2021 в 14:48:15
По данным ТШО, кратковременный выброс, который привел к частичному сокращению производства, произошел 7 апреля на одном из объектов компании. Выясняется причина произошедшего. В компании отметили, что «ТШО планирует вернуться к нормальному уровню производства, как только позволят условия».
«Весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности при происшествиях подобного рода», — заявили в ТШО.

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  строитель 08.04.2021 в 19:08:39   # 775839
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  старик 08.04.2021 в 19:15:31   # 775842
Представляю каково там рабочим и жителям: по моему чистая сера из трубы идет.
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  kubik 08.04.2021 в 20:17:52   # 775847
Вокруг Тенгиза нет животных и птиц почти нет, хотя на охраняемых территориях обычно заводятся дикие животные , на Карачаганаке валом косуль и зайцев, на жанажоле полно лис, кабанов и мелких грызунов, на кумколе полно зайцев и джейранов и птиц валом, в районе Байконура вообще заповедник кабаны , сайгаки , каракулюки и птицы валом.
Выбросы на тенгизе регулярное дело нет в этом ничего необычного.
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  Author 08.04.2021 в 20:22:00   # 775848
Не первый раз уже
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  Ал 08.04.2021 в 20:34:05   # 775850
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахгейт
...
В 2010 году Гиффена приговорили к штрафу в 25 долларов. Ссылаясь на виденные им секретные документы, судья назвал Гиффена «патриотом своей страны», который «был источником информации для американского правительства» и который уже понес достаточное наказание, учитывая проведенную в тюрьме ночь и многомиллионные судебные издержки[5][6]
...


Очень жоско наказали...
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