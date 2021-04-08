Выброс на Тенгизе

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danilov 08 Апреля 2021 в 14:48:15
«Весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности при происшествиях подобного рода», — заявили в ТШО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Выбросы на тенгизе регулярное дело нет в этом ничего необычного.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахгейт
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В 2010 году Гиффена приговорили к штрафу в 25 долларов. Ссылаясь на виденные им секретные документы, судья назвал Гиффена «патриотом своей страны», который «был источником информации для американского правительства» и который уже понес достаточное наказание, учитывая проведенную в тюрьме ночь и многомиллионные судебные издержки[5][6]
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В 2010 году Гиффена приговорили к штрафу в 25 долларов. Ссылаясь на виденные им секретные документы, судья назвал Гиффена «патриотом своей страны», который «был источником информации для американского правительства» и который уже понес достаточное наказание, учитывая проведенную в тюрьме ночь и многомиллионные судебные издержки[5][6]
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Очень жоско наказали...