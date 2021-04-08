...В 2010 году Гиффена приговорили к штрафу в 25 долларов. Ссылаясь на виденные им секретные документы, судья назвал Гиффена «патриотом своей страны», который «был источником информации для американского правительства» и который уже понес достаточное наказание, учитывая проведенную в тюрьме ночь и многомиллионные судебные издержки[5][6]...