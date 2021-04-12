Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе - Управздрав

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danilov 12 Апреля 2021 в 15:33:18
На прошлой неделе у нас количество зараженных было более 700, на этой неделе - сегодня буквально первый день - у нас 610 случаев. Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе, вызовов за сутки было более 2500. На вчерашний день количество вызовов где-то 1900 было всего.
В принципе на сегодняшний день Скорая помощь справляется. Одновременно поликлиники обслуживают вызовы четвертой категории сложности, ежедневно примерно 400-500 вызовов обслуживают поликлиники, - рассказала она.
https://www.zakon.kz/5064959-pik-vyzovov-skoroy-pomoshchi-byl-na.html