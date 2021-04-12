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Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе - Управздрав
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danilov 12 Апреля 2021 в 15:33:18
Пик вызовов Скорой помощи пришелся на период с 5 по 11 апреля. Об этом сообщила представитель Управления здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева, передает zakon.kz.

На прошлой неделе у нас количество зараженных было более 700, на этой неделе - сегодня буквально первый день - у нас 610 случаев. Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе, вызовов за сутки было более 2500. На вчерашний день количество вызовов где-то 1900 было всего.

В принципе на сегодняшний день Скорая помощь справляется. Одновременно поликлиники обслуживают вызовы четвертой категории сложности, ежедневно примерно 400-500 вызовов обслуживают поликлиники, - рассказала она.

https://www.zakon.kz/5064959-pik-vyzovov-skoroy-pomoshchi-byl-na.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 12.04.2021 в 21:04:23   # 776013
И что - у них всегда 40 мин ждеш .Если указал что челвек в возрасте.Если молодой минут 10-15. и на том спасибо.
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