Казахстан по заражениям бьёт рекорды за всё время

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danilov 14 Апреля 2021 в 12:20:51
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Или это результат вакцинации?
Цитата: Kukaracha от 14.04.2021 07:24:04
Это чтоб все напугались и бежали срочно вакцинироваться?
Или это результат вакцинации?
Это чтоб все напугались и бежали срочно вакцинироваться?
Или это результат вакцинации?
Не говорите ерунды. Вакцинацию получили единицы. Оба компонента - совсем уж единицы. А ещё и после второго компонента антитела формируются в течение месяца. Так что на сегодняшний день вакцинация не могла в принципе как-то заметно повлиять
ЗЫ.Кто- нить на этой планете вообще занимается мониторингом причин всплеска заболевания, их закономерностью в зависимости от внешних факторов и чисто бытовых традиций, употребляемой пищи и пр.?
вакцина - единственный метод борьбы со всплесками заражений
Цитата: Dimmon от 14.04.2021 09:47:13Ну-ну...
коронавирусу глубоко безразличны внешние факторы, бытовые традиции и пищевые предпочтения, мы же не китайцы летучих мышей не едим
вакцина - единственный метод борьбы со всплесками заражений
коронавирусу глубоко безразличны внешние факторы, бытовые традиции и пищевые предпочтения, мы же не китайцы летучих мышей не едим
вакцина - единственный метод борьбы со всплесками заражений
Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — сказал Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества.
Глава государства не раскрыл название вакцины, которой привился. Он выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.
«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — сказал Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества.
Глава государства не раскрыл название вакцины, которой привился. Он выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.
Цитата: Skype от 14.04.2021 13:50:59надо же! Лето! А помнится кто-то из медиков камлал, что выше 26С этому ковиду каюк, а в человеке - все 36,5С Как же так?
Зимой дома сидят, летом все на улице общаются, больше общения, больше заражений.
Зимой дома сидят, летом все на улице общаются, больше общения, больше заражений.