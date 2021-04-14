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Казахстан по заражениям бьёт рекорды за всё время
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danilov 14 Апреля 2021 в 12:20:51

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  Zoggyla 14.04.2021 в 13:12:19   # 776122
И что? Теперь так будет всегда?
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  Kukaracha 14.04.2021 в 13:24:04   # 776125
Это чтоб все напугались и бежали срочно вакцинироваться?
Или это результат вакцинации?
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  Софруджу 14.04.2021 в 13:25:48   # 776126
Я думаю, это не так. Чисто по наблюдениям. Летом болела примерно треть всех знакомых. Сейчас единичные случаи. Просто летом больных никто не считал. В поликлинику не пускали, по вызову врачи не ходили, анализов никому не делали. Сейчас просто боле или мене наладились анализы
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  Софруджу 14.04.2021 в 13:29:46   # 776127
Цитата: Kukaracha от 14.04.2021 07:24:04
Это чтоб все напугались и бежали срочно вакцинироваться?
Или это результат вакцинации?


Не говорите ерунды. Вакцинацию получили единицы. Оба компонента - совсем уж единицы. А ещё и после второго компонента антитела формируются в течение месяца. Так что на сегодняшний день вакцинация не могла в принципе как-то заметно повлиять
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  Zoggyla 14.04.2021 в 13:40:49   # 776128
Сдается мне, что вакцинация на этот праздник безумия никак не повлияет)))
ЗЫ.Кто- нить на этой планете вообще занимается мониторингом причин всплеска заболевания, их закономерностью в зависимости от внешних факторов и чисто бытовых традиций, употребляемой пищи и пр.?
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  Dimmon 14.04.2021 в 15:47:13   # 776135
коронавирусу глубоко безразличны внешние факторы, бытовые традиции и пищевые предпочтения, мы же не китайцы летучих мышей не едим
вакцина - единственный метод борьбы со всплесками заражений
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  Zoggyla 14.04.2021 в 15:54:37   # 776136
Цитата: Dimmon от 14.04.2021 09:47:13
коронавирусу глубоко безразличны внешние факторы, бытовые традиции и пищевые предпочтения, мы же не китайцы летучих мышей не едим
вакцина - единственный метод борьбы со всплесками заражений
Ну-ну...
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  Dimmon 14.04.2021 в 16:28:12   # 776142
Quote:
Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — сказал Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

Глава государства не раскрыл название вакцины, которой привился. Он выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.
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  Васяй 14.04.2021 в 16:58:56   # 776146
Недавно писали,что всплеск потихоньку спадает.Кто-то из них пи..дит.Почему Туркестан в зеленой зоне никого не напрягает?Ах да,там же "гирю" пилят...
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  старик 14.04.2021 в 19:31:35   # 776161
Укололся первым компонентом, 4 мая -вторым буду колоться.
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  Skype 14.04.2021 в 19:50:59   # 776163
Зимой дома сидят, летом все на улице общаются, больше общения, больше заражений.
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  Zoggyla 14.04.2021 в 20:07:26   # 776170
Цитата: Skype от 14.04.2021 13:50:59
Зимой дома сидят, летом все на улице общаются, больше общения, больше заражений.
надо же! Лето! А помнится кто-то из медиков камлал, что выше 26С этому ковиду каюк, а в человеке - все 36,5С Как же так?
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