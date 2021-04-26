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Глава Индонезии заявил о гибели подлодки с экипажем из 53 военных
Пипец. Надо было Ала в это подлодку айтишником отправить. Промывательным мозгов оппонента. И чужие статьи перекидывать. А то здесь себя основателем и долгожителем считает.
А так соболезную. То самолёты, теперь подлодки.
Бесноватого лживого маразматика, который даже в скорбной теме не удержался от словесного поноса в сторону явно люто ненавидимого оппонента, вместо оружия отправить было надо, он бы всех противников своими высерами распугал...