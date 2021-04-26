 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Глава Индонезии заявил о гибели подлодки с экипажем из 53 военных
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 26 Апреля 2021 в 11:20:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 26.04.2021 в 16:49:44   # 776890
Пипец. Надо было Ала в это подлодку айтишником отправить. Промывательным мозгов оппонента. И чужие статьи перекидывать. А то здесь себя основателем и долгожителем считает.
А так соболезную. То самолёты, теперь подлодки.
поощрить | покарать (1)
  Ал 26.04.2021 в 19:03:54   # 776898
Бесноватого лживого маразматика, который даже в скорбной теме не удержался от словесного поноса в сторону явно люто ненавидимого оппонента, вместо оружия отправить было надо, он бы всех противников своими высерами распугал...
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь