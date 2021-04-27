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ЧП
Турция - полный локдаун
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danilov 27 Апреля 2021 в 15:17:01
С вечера четверга, 29-го апреля и по 17 мая.
Также блокируются межрегиональные поездки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.04.2021 в 18:25:33   # 776954
Получается Россия своевременно остановила авиасообщение?
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  Konstant 27.04.2021 в 18:29:10   # 776957
Мда белый пушистый
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