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Турция - полный локдаун
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danilov 27 Апреля 2021 в 15:17:01
С вечера четверга, 29-го апреля и по 17 мая.
Также блокируются межрегиональные поездки.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
27.04.2021 в 18:25:33
# 776954
Получается Россия своевременно остановила авиасообщение?
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Konstant
27.04.2021 в 18:29:10
# 776957
Мда белый пушистый
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