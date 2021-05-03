Восемь детей пострадали при инциденте на карусели в ЗКО

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danilov 03 Мая 2021 в 17:55:21
Восемь детей госпитализированы с травмами после несчастного случая на аттракционе в Западно-Казахстанской области, сообщает «Уральская неделя».
«Дети в возрасте от пяти до 10 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Все они были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу. Несчастный случай произошел 2 мая на аттракционе «Калейдоскоп» в городском парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, аттракцион, крутящийся на большой скорости, резко остановился», - говорится в сообщении в понедельник.
Как рассказали очевидцы, дети в результате резкой остановки аттракциона «дети начали биться друг о друга».
В пресс служба областного здравоохранения предоставили данные детей, получившие травмы при аварии на аттракционе.
1. Девочка 2014 г.р. получила д/з ушиб, ссадина н/3 голени слева.
2. Мальчик 2016 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
3. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
4. Мальчик 2013 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
5. Мальчик 2011 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, З/п с/3 голени справа,слева.
6. Девочка 2012 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.
7. Девочка 2013 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
8. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.
Как отмечается, аттракционы в городском парке принадлежат ТОО РИА «Мир», владелец Сергей Чудненко.
https://www.uralskweek.kz/2021/05/03/vosem-detej-poluchili-travmy-na-attrakcione-v-uralske-video/
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