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Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс тел погибших в Ганг
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danilov 13 Мая 2021 в 13:34:38
Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават.

"Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в соответствии с протоколом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. В то же время власти штата сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии, передает РИА Новости.

Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации.

"Вас просят соблюдать следующие требования - немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки … Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19", - отмечается в сообщении управления.

Также Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.

https://forbes.kz/news/2021/05/12/newsid_249645
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.05.2021 в 14:02:56   # 777720
Поздновато будет.
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  kubik 13.05.2021 в 14:03:10   # 777721
Нужно крокодилов закупить и запустить в Гангу , и всё само наладится , опять же кошельки, чемоданы , сапоги лишние не бывают.
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  Zoggyla 13.05.2021 в 14:08:36   # 777723
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:03:10
Нужно крокодилов закупить и запустить в Гангу , и всё само наладится , опять же кошельки, чемоданы , сапоги лишние не бывают.
Сдохнут рептилии от помойки и переедания
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  kubik 13.05.2021 в 14:18:52   # 777726
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
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  GoodZone 13.05.2021 в 14:37:42   # 777730
"Все неопознанные/невостребованные трупы... должны быть надлежащим образом утилизированы" - они о ЧЕЛОВЕКАХ людях говорят? Гуманненько так или перевод корявый?
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  GoodZone 13.05.2021 в 14:52:59   # 777732
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.

Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...
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  X-Daemon 13.05.2021 в 16:06:31   # 777734
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.

Не стоит верить всему что сказано по ящику. Нет там никакого апокалипсиса!
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  kubik 13.05.2021 в 16:10:52   # 777735
Вы удивитесь , но я даже в Варанаси был и даже знаю , что Ганга женского рода и то что у в индуизме все животные священные и то что за сломанное дерево человека могут просто прибить просто прибить, про какие лекала Вы мне говорите?
А то , что при вспышке COVID погребальные обряды никуда не деваются и нужно сжигать трупы , а для полного сжигания тела нужно 2 куб м дров , а они дороги , поэтому количество недосожженных трупов выброшенных в реку в 1,3 млрд. стране наверное будет сильно возрастать.
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  kkafp 13.05.2021 в 16:22:12   # 777736
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
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  kubik 13.05.2021 в 16:48:06   # 777737
Цитата: kkafp от 13.05.2021 10:22:12
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Там такое плещется , что короновирус просто последнее о чем стоит переживать.
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  Zoggyla 13.05.2021 в 16:56:12   # 777739
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 08:52:59
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.

Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...
Лекала у нас нормальные. Речь идет об очистке Ганга воизбежание экокатастрофы. Обсужден один из способов ее недопущения.За и против.
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  Zoggyla 13.05.2021 в 16:59:37   # 777741
Цитата: kubik от 13.05.2021 10:48:06
Цитата: kkafp от 13.05.2021 10:22:12
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Там такое плещется , что короновирус просто последнее о чем стоит переживать.
И после такого заявления, вы предлагаете туда запустить ничего не подозревающих рептилий. Это нечеловечно. Зеленые были бы в ужасе!
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  GoodZone 13.05.2021 в 17:03:27   # 777745
kubik 13.05.2021 в 16:10:52 # 777735
Очень рад за вас и за Варанаси... мои скромные познания об Индии могут быть не точными, но вроде при кремации трупа используется именно сандаловое дерево...
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  kubik 13.05.2021 в 18:49:23   # 777757
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 11:03:27
kubik 13.05.2021 в 16:10:52 # 777735
Очень рад за вас и за Варанаси... мои скромные познания об Индии могут быть не точными, но вроде при кремации трупа используется именно сандаловое дерево...

Ага спиленное девственницами в полнолуние. Всё верно.
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  старик 13.05.2021 в 19:00:39   # 777760
Еще нужен запрет на купание в Ганге.
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  Konstant 13.05.2021 в 19:18:19   # 777768
Робяты а ведь чума это не ковид19........антисанитари и последствия никакие карантина не помогут
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  Джимбо 13.05.2021 в 19:18:42   # 777769
Да вообще пох на этих засранцев.
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  kubik 13.05.2021 в 19:30:26   # 777774
Цитата: Konstant от 13.05.2021 13:18:19
Робяты а ведь чума это не ковид19........антисанитари и последствия никакие карантина не помогут

Чума лечится антибиотиками, от неё прививка есть те кто избегает лечения и вакцинации быстро умрут , пандемия сама затихнет.
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  гримм 14.05.2021 в 00:05:19   # 777822
Фейки это всё что происходит в Индии, операторы снимают репортажи за деньги,, правительство Индии таким образом клянчит деньги у воз
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