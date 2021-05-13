Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс тел погибших в Ганг

Цитата: kubik от

Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.

А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно. Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.

Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...