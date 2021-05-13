Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс тел погибших в Ганг

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danilov 13 Мая 2021 в 13:34:38
"Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в соответствии с протоколом", - сказал он.
Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. В то же время власти штата сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии, передает РИА Новости.
Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации.
"Вас просят соблюдать следующие требования - немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки … Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19", - отмечается в сообщении управления.
Также Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.
https://forbes.kz/news/2021/05/12/newsid_249645
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:03:10Сдохнут рептилии от помойки и переедания
Нужно крокодилов закупить и запустить в Гангу , и всё само наладится , опять же кошельки, чемоданы , сапоги лишние не бывают.
Нужно крокодилов закупить и запустить в Гангу , и всё само наладится , опять же кошельки, чемоданы , сапоги лишние не бывают.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Не стоит верить всему что сказано по ящику. Нет там никакого апокалипсиса!
А то , что при вспышке COVID погребальные обряды никуда не деваются и нужно сжигать трупы , а для полного сжигания тела нужно 2 куб м дров , а они дороги , поэтому количество недосожженных трупов выброшенных в реку в 1,3 млрд. стране наверное будет сильно возрастать.
Цитата: kkafp от 13.05.2021 10:22:12Там такое плещется , что короновирус просто последнее о чем стоит переживать.
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 08:52:59Лекала у нас нормальные. Речь идет об очистке Ганга воизбежание экокатастрофы. Обсужден один из способов ее недопущения.За и против.
Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...
Цитата: kubik от 13.05.2021 08:18:52
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Они к помойкам стойкие. Нужно много закупить чтобы не переедали.
А вообще, нас убеждают , что в Индии уже дрова кончаются трупы сжигать, в день умирают только от COVID 3000-4000 , а тут всего 100 трупов , вообще не серьёзно.
Вы немного почитайте о кремации в Индии, об их традициях и о роли Ганга в жизни индийцев - это параллельная вселенная, если образно говорить. И со своими лекалами туда лезть не стоит...
Цитата: kubik от 13.05.2021 10:48:06И после такого заявления, вы предлагаете туда запустить ничего не подозревающих рептилий. Это нечеловечно. Зеленые были бы в ужасе!
Цитата: kkafp от 13.05.2021 10:22:12Там такое плещется , что короновирус просто последнее о чем стоит переживать.
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Как бы с их традициями новую заразу не вывели в Ганге похлеще коронавируса.
Очень рад за вас и за Варанаси... мои скромные познания об Индии могут быть не точными, но вроде при кремации трупа используется именно сандаловое дерево...
Цитата: GoodZone от 13.05.2021 11:03:27
kubik 13.05.2021 в 16:10:52 # 777735
Очень рад за вас и за Варанаси... мои скромные познания об Индии могут быть не точными, но вроде при кремации трупа используется именно сандаловое дерево...
kubik 13.05.2021 в 16:10:52 # 777735
Очень рад за вас и за Варанаси... мои скромные познания об Индии могут быть не точными, но вроде при кремации трупа используется именно сандаловое дерево...
Ага спиленное девственницами в полнолуние. Всё верно.
Цитата: Konstant от 13.05.2021 13:18:19
Робяты а ведь чума это не ковид19........антисанитари и последствия никакие карантина не помогут
Робяты а ведь чума это не ковид19........антисанитари и последствия никакие карантина не помогут
Чума лечится антибиотиками, от неё прививка есть те кто избегает лечения и вакцинации быстро умрут , пандемия сама затихнет.