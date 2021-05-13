В США хакеры остановили трубопровод

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danilov 13 Мая 2021 в 13:44:05
Хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США, уже более тысячи заправочных станций в стране сообщили о нехватке топлива, сообщает телеканал Fox Business.
Байден — атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся в России
Атаковавшие Сolonial Pipeline хакеры заявили о своей аполитичности
Кибератака на трубопровод в США: власти объявили режим ЧС…
Комментарии, по рейтингу, по дате
А где же тогда матёрые спецы по безопасности из "кремневой долины", Трампа банят в соц сетях всей оравой?
Цитата: Konstant от 13.05.2021 13:14:21В общем, в былинные времена одно теплопередающее предприятие решило автоматизировать тепловые насосные. Сократили машинистов насосов и все красиво мигало и управлялось с диспетчерского пункта, пока не срезало шток задвижки и все к чертям не затопило. Было это, когда не было интернета и всяких джипириэсов. И вот когда уже все это есть - на каждой насосной есть по машинисту и они чинно следят за работой оборудования.
Система должна быть самодостаточна. Это как они задвижки через инет позакрывали? А может на станциях дежурных надо иметь ? С набором ключей. Иногда технологии вредны
Система должна быть самодостаточна. Это как они задвижки через инет позакрывали? А может на станциях дежурных надо иметь ? С набором ключей. Иногда технологии вредны
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04На фортране спалились
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 13:26:35По перфокартам вычислили.
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04На фортране спалились
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04Если высказаться точнее, то он сказал что доказательств участия русских хакеров нет, но с его слов атаку провели с территории России.
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Источник же Би-Би-Си сослался на подозрение в том, что упомянутые хакеры русскоязычные по признаку того, что они на территории России, Украины и Казахстана не отметились.
По мне гораздо проще это обстоятельство объясняется плохим знанием русского языка...
13 мая, 20:06
Байден после кибератаки назвал тему для разговора с Путиным
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным борьбу с киберпреступностью, после того, как на прошлой неделе хакеры атаковали оператора трубопровода, компанию Colonial Pipeline. Об этом Байден заявил во время брифинга.
«Мы работаем над своего рода стандартом, при котором государства знают, что преступные действия [в киберпространстве] совершаются с их территории. <...> Я думаю, я обсужу этот вопрос с президентом Путиным», — сказал президент.
Он также заявил, что у США есть основания полагать, что к атаке на Colonial Pipeline причастны хакеры из России. При этом президент подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что за ними стоят российские власти.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2021/609d59b39a79479c0107b294?from=newsfeed
Байден после кибератаки назвал тему для разговора с Путиным
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным борьбу с киберпреступностью, после того, как на прошлой неделе хакеры атаковали оператора трубопровода, компанию Colonial Pipeline. Об этом Байден заявил во время брифинга.
«Мы работаем над своего рода стандартом, при котором государства знают, что преступные действия [в киберпространстве] совершаются с их территории. <...> Я думаю, я обсужу этот вопрос с президентом Путиным», — сказал президент.
Он также заявил, что у США есть основания полагать, что к атаке на Colonial Pipeline причастны хакеры из России. При этом президент подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что за ними стоят российские власти.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2021/609d59b39a79479c0107b294?from=newsfeed
Quote:
Глава МИД Британии потребовал от России прекратить покрывать хакеров https://www.bbc.com/russian/news-57087882
12 мая 2021
...
Доминик Рааб заявил, что Британия сама будет наносить киберудары по тем, кто пытается навредить ей. Министр напомнил о создании специального подразделения под названием Национальные киберсилы, которое займется наступательными операциями против преступных хакерских группировок.
...
12 мая 2021
...
Доминик Рааб заявил, что Британия сама будет наносить киберудары по тем, кто пытается навредить ей. Министр напомнил о создании специального подразделения под названием Национальные киберсилы, которое займется наступательными операциями против преступных хакерских группировок.
...
Цитата: kubik от 13.05.2021 13:58:07
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 13:26:35По перфокартам вычислили.
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04На фортране спалились
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.