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ЧП
В США хакеры остановили трубопровод
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danilov 13 Мая 2021 в 13:44:05


Хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США, уже более тысячи заправочных станций в стране сообщили о нехватке топлива, сообщает телеканал Fox Business.

Байден — атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся в России



Атаковавшие Сolonial Pipeline хакеры заявили о своей аполитичности



Кибератака на трубопровод в США: власти объявили режим ЧС…

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.05.2021 в 14:05:17   # 777722
Кто бы мог надеяться услышать д р у г о е
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  Даун 13.05.2021 в 14:18:33   # 777725
А хакеры из России ?
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  kubik 13.05.2021 в 14:28:32   # 777727
Помню в РФ в конце 90-х начале 2000-х как что случалось , сразу писали чеченский след и баста. Теперь в США тоже есть универсальная отмазка на все случаи жизни.
А где же тогда матёрые спецы по безопасности из "кремневой долины", Трампа банят в соц сетях всей оравой?
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  GoodZone 13.05.2021 в 14:33:00   # 777729
А, ну как же знаем, слышали - НЕУЛОВИМЫЕ РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ!!! А может все-таки профессионалы-универсалы "Петров и Боширов"?
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  старик 13.05.2021 в 18:57:36   # 777759
Гордись Россия и плачь Европа: хакеры (продвинутые компьютерные гении), есть только в России. В остальных странах только жалкие серые юзеры.
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  Джимбо 13.05.2021 в 19:13:04   # 777766
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
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  Konstant 13.05.2021 в 19:14:21   # 777767
Система должна быть самодостаточна. Это как они задвижки через инет позакрывали? А может на станциях дежурных надо иметь ? С набором ключей. Иногда технологии вредны
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  Zoggyla 13.05.2021 в 19:24:40   # 777770
Цитата: Konstant от 13.05.2021 13:14:21
Система должна быть самодостаточна. Это как они задвижки через инет позакрывали? А может на станциях дежурных надо иметь ? С набором ключей. Иногда технологии вредны
В общем, в былинные времена одно теплопередающее предприятие решило автоматизировать тепловые насосные. Сократили машинистов насосов и все красиво мигало и управлялось с диспетчерского пункта, пока не срезало шток задвижки и все к чертям не затопило. Было это, когда не было интернета и всяких джипириэсов. И вот когда уже все это есть - на каждой насосной есть по машинисту и они чинно следят за работой оборудования.
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  Zoggyla 13.05.2021 в 19:26:35   # 777772
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
На фортране спалились
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  kubik 13.05.2021 в 19:58:07   # 777777
Цитата: Zoggyla от 13.05.2021 13:26:35
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
На фортране спалились
По перфокартам вычислили.
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  Ал 13.05.2021 в 20:14:28   # 777779
Цитата: Джимбо от 13.05.2021 13:13:04
Седовласый маразматик уже заявил, что это русские операторы элетронно-вычислительных машинн.
Если высказаться точнее, то он сказал что доказательств участия русских хакеров нет, но с его слов атаку провели с территории России.

Источник же Би-Би-Си сослался на подозрение в том, что упомянутые хакеры русскоязычные по признаку того, что они на территории России, Украины и Казахстана не отметились.
По мне гораздо проще это обстоятельство объясняется плохим знанием русского языка...
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  Konstant 13.05.2021 в 22:34:02   # 777806
Что то не то. Хакеры глуповаты. Масштаб странный. Еще б туалет выключили в желтом доме на холме
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  Manitu 13.05.2021 в 22:35:27   # 777807
В свою очередь власти Германии заявили, что именно русские хакеры взломали лёд на Чудском озере в 1242 году, что привело к гибели рыцарей тевтонского ордена.
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  Ал 13.05.2021 в 23:18:39   # 777814
Quote:
13 мая, 20:06
Байден после кибератаки назвал тему для разговора с Путиным
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным борьбу с киберпреступностью, после того, как на прошлой неделе хакеры атаковали оператора трубопровода, компанию Colonial Pipeline. Об этом Байден заявил во время брифинга.
«Мы работаем над своего рода стандартом, при котором государства знают, что преступные действия [в киберпространстве] совершаются с их территории. <...> Я думаю, я обсужу этот вопрос с президентом Путиным», — сказал президент.
Он также заявил, что у США есть основания полагать, что к атаке на Colonial Pipeline причастны хакеры из России. При этом президент подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что за ними стоят российские власти.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2021/609d59b39a79479c0107b294?from=newsfeed

Quote:
Глава МИД Британии потребовал от России прекратить покрывать хакеров https://www.bbc.com/russian/news-57087882
12 мая 2021
...
Доминик Рааб заявил, что Британия сама будет наносить киберудары по тем, кто пытается навредить ей. Министр напомнил о создании специального подразделения под названием Национальные киберсилы, которое займется наступательными операциями против преступных хакерских группировок.
...
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  Васяй 14.05.2021 в 02:17:47   # 777828
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