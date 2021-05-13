В США хакеры остановили трубопровод

13 мая, 20:06Байден после кибератаки назвал тему для разговора с ПутинымПрезидент США Джо Байден намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным борьбу с киберпреступностью, после того, как на прошлой неделе хакеры атаковали оператора трубопровода, компанию Colonial Pipeline. Об этом Байден заявил во время брифинга.«Мы работаем над своего рода стандартом, при котором государства знают, что преступные действия [в киберпространстве] совершаются с их территории. <...> Я думаю, я обсужу этот вопрос с президентом Путиным», — сказал президент.Он также заявил, что у США есть основания полагать, что к атаке на Colonial Pipeline причастны хакеры из России.Подробнее на РБК: