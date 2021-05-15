Запуск ракеты Rocket Lab обернулся неудачей, два спутника потеряны

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danilov 16 Мая 2021 в 09:13:54
Запуск в Новой Зеландии стал 20-м запуском Electron и ознаменовал второй провал миссии Rocket Lab менее чем за год. Через две с половиной минуты полета ускоритель второй ступени успешно отделился от первой ступени и через несколько секунд отключился. Вскоре после этого Центр управления полетом потерял связь с ускорителем.
Rocket Lab сообщила на официальной страничке в социальной сети Twitter:
Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия была прервана».
Компания также планировала протестировать ряд аппаратных обновлений, которые должны были улучшить повторное использование Electron. Сейчас Rocket Lab проводит расследование возникшего сбоя совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.
Последний сбой Electron произошел в июле 2020 года, тогда было потеряно семь спутников после досрочного отключения второй ступени. С тех пор Rocket Lab запустила шесть успешных миссий Electron. Всего компания выполнила 17 успешных миссий.
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