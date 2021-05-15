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Запуск ракеты Rocket Lab обернулся неудачей, два спутника потеряны
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danilov 16 Мая 2021 в 09:13:54
Компании Rocket Lab потерпела неудачу в запуске ракеты-носителя Electron. Она была запущена на полуострове Махиа в Новой Зеландии в 14:11 по московскому времени 15 мая и должна была вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

Запуск в Новой Зеландии стал 20-м запуском Electron и ознаменовал второй провал миссии Rocket Lab менее чем за год. Через две с половиной минуты полета ускоритель второй ступени успешно отделился от первой ступени и через несколько секунд отключился. Вскоре после этого Центр управления полетом потерял связь с ускорителем.

Rocket Lab сообщила на официальной страничке в социальной сети Twitter:

Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия была прервана».

Компания также планировала протестировать ряд аппаратных обновлений, которые должны были улучшить повторное использование Electron. Сейчас Rocket Lab проводит расследование возникшего сбоя совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Последний сбой Electron произошел в июле 2020 года, тогда было потеряно семь спутников после досрочного отключения второй ступени. С тех пор Rocket Lab запустила шесть успешных миссий Electron. Всего компания выполнила 17 успешных миссий.
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