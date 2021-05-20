 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Индия не справляется с «черным грибком»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Мая 2021 в 12:48:47
Больницы Индии столкнулись с дефицитом противогрибкового препарата Амфорецитин B, который используют для лечения мукормикоза — инфекции, возникновение которой связывают со стероидами, активно и успешно применяемыми при Covid-19.

Мукормикоз — это заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибков семейства Mucorales (Мукоровые). Эти грибки широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.

Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

На прошлой неделе министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топ заявил, что в штате зафиксировано около 1500 случаев заражения грибком. Власти штата Гуджарат говорят о примерно 900 случаях за минувший месяц.

В штате Уттар-Прадеш владелец крупной аптеки рассказал Би-би-си, что препарат, с закупкой которого раньше не было проблем, теперь сложно достать. Около трех недель назад спрос на него резко вырос. В индийском «Твиттере» появились сообщения, в которых близкие заразившихся просят продать им лекарство.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 20.05.2021 в 16:45:06   # 778119
Если чума начнется то она явно не будет ждать карантина ...И без освещения сми
поощрить | покарать
  kubik 20.05.2021 в 18:43:52   # 778130
Блин из-за ОРВИ уже весь мир раком стоит, теперь микоз начинают раскачивать, скоро педикулёз признают угрозой человечеству?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь