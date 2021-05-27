Семь туристов пропали в горах на пути к озеру Сусинген

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danilov 27 Мая 2021 в 13:48:54
21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр». По словам заявителя, они должны были вернуться 24 мая.
«За прошедшие сутки поисковыми группами в пешем порядке обследовано около 37 километров горной местности. Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе 4 километров. В поисковых работах задействованы 25 спасателей, 2 квадракоптера и 7 единиц техники ДЧС Туркестанской области», - сообщил Уали.
По его словам, в поисках задействованы также сотрудники полиции, местных исполнительных органов, пограничной службы, национального парка и родственники пропавших.
Вертолет Eurocopter подняли на поиски туристов, пропавших в горах Туркестанской области. Ранее вертолет не мог подняться из-за погодных условий. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Ерик Сарыбаев
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