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Найдены трое из семи пропавших туристов
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danilov 28 Мая 2021 в 13:00:31
В ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспас в Сайрамугамском ущелье найдены трое из семи пропавших. Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также 2 вертолета Казавиаспас.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 28.05.2021 в 13:04:32   # 778684
Печально. Разделились. Это нехорошо.
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  звукач 28.05.2021 в 13:30:02   # 778685
Переоценили свои силы и возможности,дай бог что бы остальные тоже нашлись живые и здоровые.Но одно меня убивает - ну если ты плохо ориентируешся,тем более в горах - какого ляда прешся черт знает куда.Создали проблеммы куче народу,сами подверглись риску погибнуть.
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  kubik 28.05.2021 в 14:33:33   # 778686
Цитата: звукач от 28.05.2021 07:30:02
Переоценили свои силы и возможности,дай бог что бы остальные тоже нашлись живые и здоровые.Но одно меня убивает - ну если ты плохо ориентируешся,тем более в горах - какого ляда прешся черт знает куда.Создали проблеммы куче народу,сами подверглись риску погибнуть.

Просто , когда ты молод и не знаешь границ своих возможностей , считаешь , что твои возможности безграничны. С этим ничего не сделаешь. Радует только то , что есть службы , люди и возможности таких туристов искать и спасать. Надеюсь, что всё обойдется.
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  Даун 28.05.2021 в 14:50:45   # 778689
Балбесы, сидели бы дома пиво пили, нафиг эти как их там горы
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  Moro 28.05.2021 в 14:54:47   # 778690
Разделились, это не хорошо! Это не команда, это сборище дилетантов! “Әлін білмеген әлек”!
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  Софруджу 28.05.2021 в 15:53:00   # 778691
Вряд ли они сознательно делились. Скорее растерялись. И ещё очень вероятно, хотя не хотелось бы, чтоб подтвердилось, что кого-то поуносило потоком
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  Софруджу 28.05.2021 в 15:55:20   # 778692
Сайрамугамское ущелье это круто! К фантастической тупости журналистов привыкнуть невозможно. Франко-японская граница, блин
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  Hairless 28.05.2021 в 16:21:26   # 778693
Цитата: Даун от 28.05.2021 08:50:45
Балбесы, сидели бы дома пиво пили, нафиг эти как их там горы

"Лучше гор могут быть только горы
На которых еще не бывал" (с)
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  Маке0912 28.05.2021 в 17:24:17   # 778697
Главное что бы остальных живыми нашли.
Скорей всего они переругались и разошлись.
Со временем фильм про них снимут наверное. Готовый сценарий.
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  Konstant 28.05.2021 в 17:30:54   # 778699
Костер ч дымом первая мысль
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