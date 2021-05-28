Найдены трое из семи пропавших туристов

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danilov 28 Мая 2021 в 13:00:31
В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.
В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также 2 вертолета Казавиаспас.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 28.05.2021 07:30:02
Переоценили свои силы и возможности,дай бог что бы остальные тоже нашлись живые и здоровые.Но одно меня убивает - ну если ты плохо ориентируешся,тем более в горах - какого ляда прешся черт знает куда.Создали проблеммы куче народу,сами подверглись риску погибнуть.
Переоценили свои силы и возможности,дай бог что бы остальные тоже нашлись живые и здоровые.Но одно меня убивает - ну если ты плохо ориентируешся,тем более в горах - какого ляда прешся черт знает куда.Создали проблеммы куче народу,сами подверглись риску погибнуть.
Просто , когда ты молод и не знаешь границ своих возможностей , считаешь , что твои возможности безграничны. С этим ничего не сделаешь. Радует только то , что есть службы , люди и возможности таких туристов искать и спасать. Надеюсь, что всё обойдется.
Цитата: Даун от 28.05.2021 08:50:45
Балбесы, сидели бы дома пиво пили, нафиг эти как их там горы
Балбесы, сидели бы дома пиво пили, нафиг эти как их там горы
"Лучше гор могут быть только горы
На которых еще не бывал" (с)
Скорей всего они переругались и разошлись.
Со временем фильм про них снимут наверное. Готовый сценарий.