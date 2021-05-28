Найдены трое из семи пропавших туристов

Переоценили свои силы и возможности,дай бог что бы остальные тоже нашлись живые и здоровые.Но одно меня убивает - ну если ты плохо ориентируешся,тем более в горах - какого ляда прешся черт знает куда.Создали проблеммы куче народу,сами подверглись риску погибнуть.