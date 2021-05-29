Нашли тела двух пропавших в горах Туркестанской области

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danilov 29 Мая 2021 в 14:57:59
Тела на вертолете АО "Казавиаспас" МИ-171 отправлен в г.Шымкент.
Поиски остальных двух пропавших продолжаются. Наземные поиски ведутся спасателями, сотрудниками полиции, конным патрулем пограничной службы, работниками национального парка и родственниками пропавших. Также для поиска с воздуха задействованы два борта АО "Казавиаспас" МЧС РК.
По данному факту Департаментом полиции Туркестанской области начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти. Также следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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Цитата: Moro от 29.05.2021 10:11:28
Мутная история...
Мутная история...
История прозрачная, как стекло, но печальная. Самонадеянность, полное отсутствие нужных знаний и навыков. Тех троих тоже 100 % смыло, но они выбрались на ту приступочку, где их нашли. Очень жалко родителей. Вырастили, гордились...
Я же писал . Они скорей всего переругались там наверное. Зачем надо было разделятся ? Ну теперь ждём что бы нашлись двое. И ждём вскрытия тел . От чего именно умерли.