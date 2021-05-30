Сель уносит людей в Чарынском каньоне

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На Чарынском каньоне сегодня 29 мая погибли 2 человека, один из них несовершеннолетний.



Пострадали еще 6 человек и один человек числиться без вести пропавшим.



На излюбленном туристами каньоне прошел мощный селевой поток. Он начался после сильного ливня.



Как рассказали очевидцы, погода утром была отличная, поменялась очень резко и после всего случившегося опять вышло солнце.