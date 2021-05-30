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ЧП
Сель уносит людей в Чарынском каньоне
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danilov 30 Мая 2021 в 10:14:46
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  alpha_portal 30.05.2021 в 10:35:17   # 778817
Это каким идиотом нужно быть чтобы стоять на пути сели и не двигаться. Маразм чес слово. Кто их в горы пускает?!
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  Ал 30.05.2021 в 10:35:38   # 778818
Quote:
zakon.kz
Подтвержденный
На Чарынском каньоне сегодня 29 мая погибли 2 человека, один из них несовершеннолетний.

Пострадали еще 6 человек и один человек числиться без вести пропавшим.

На излюбленном туристами каньоне прошел мощный селевой поток. Он начался после сильного ливня.

Как рассказали очевидцы, погода утром была отличная, поменялась очень резко и после всего случившегося опять вышло солнце.
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  htmaker 30.05.2021 в 10:43:27   # 778819
С инстинктами самосохранения у нынешнего поколения совсем плохо
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  Ал 30.05.2021 в 10:51:42   # 778820
Имеется еще одно обстоятельство Quote:
https://youtu.be/zjR_2nGoGjM

Mizuki Chan
9 часов назад
Мой любимый учитель Мерей Нургазиевичь, спасибо что учили нас все эти два года, спасибо большое за все эти моменты что вы дали нам, и за все эти знания которые вы нам передали, но я не могу поверить что нам придется с вами прощаться.....
5

Umi
9 часов назад (изменено)
Мой любимый учитель Мерей. Спасибо вам за всё. За все эти занятия, за веселые моменты и пусть иногда даже грустные. Я очень дорожила вами. Я очень вас люблю. Я сейчас не могу перестать плакать, пора прощатся с вами! Я вас люблю...
8

English tea
10 часов назад
Возможно, никто не понял, что существует реальная опасность погибнуть: ни люди внизу, может им не был виден масштаб потока, ни люди наверху, тупо медленно сообразили, что людям внизу грозит опасность.
Но куда смотрели работники природного парка? Надо все-таки инструктаж проводить. Люди заплатили за въезд, какие-то меры безопасности должны быть для них обеспечены.
7

Typical ._.ØØF
9 часов назад
Блин так страшно я учусь в этой школе мой любимый учитель умер
4

Tanjiro Kamado
7 часов назад (изменено)
Я до сих пор не верю в это...мой куратор Мерей Нургазиевич, покойтесь с миром, очень трудно прощаться с Вами..я была в шоке когда услышала и отказывалась верить...мы столько не успели сделать....я так хотела чтоб он увидел мою дипломную работу....спасибо за все моменты..люблю Вас

Хотя он мог в другом месте погибнуть...
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  Денис222 30.05.2021 в 11:04:29   # 778821
Цитата: alpha_portal от 30.05.2021 04:35:17
Это каким идиотом нужно быть чтобы стоять на пути сели и не двигаться. Маразм чес слово. Кто из в горы пускает?!


Да это те же, что дорогу переходят в наушниках, капюшоне и зачастую в неположенном месте... в общем темиртаторы.
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