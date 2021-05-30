Спас работы на реке Аксу

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danilov 30 Мая 2021 в 10:46:16
По поступившим данным компания в количестве 11 человек приехали из города Шымкент на отдых в каньон Аксу. Во время купания мужчина 1998 года рождения прыгнул с обрыва в реку Аксу. Сильное течение горной реки унесло его на противоположный берег, переплыть самостоятельно он не мог. Все попытки друзей оказать ему помощь были безуспешны, поэтому они приняли решение вызвать спасателей.
Ширина реки Аксу составляет 25-30 метров, глубина 1,5 м. Сильное течение, ледяная вода, работа в ночное время затрудняло спасательные работы. В 01:50 30 мая после нескольких попыток, спасателям Шымкента удалось перекинуть веревку на противоположный берег и переправить мужчину. На момент спасения состояние его было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался.
В спасательной операции приняли участие 4 спасателя, 1 ед. техники, укомплектованная водолазным и альпинистским снаряжением, ДЧС г.Шымкент, 13 сотрудников, 3 ед. техники пожарной части ДЧС Туркестанской области.
Уважаемые жители города Шымкент! Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает!
Выезжая на природу отдыхать, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасносного поведения на воде. Расчитывайте свои силы и возможности, не ныряйте в необследованных, незнакомых местах, не прыгайте в воду с обрыва. Помните! В горах течение рек сильное, вашабезрассудность может обернуться бедой.
Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.05.2021 в 11:37:24 # 778823
Цитата: alpha_portal от 30.05.2021 05:37:24Ну, согласитесь, что прыгать в реку с малоизученным дном с обрыва - это вообще финиш!
Кто бы эти правила безопасности людям разъяснял и вообще рассказывал. Никто нихрена не знает. Лезут куда нельзя, за порцией адреналина.
Кто бы эти правила безопасности людям разъяснял и вообще рассказывал. Никто нихрена не знает. Лезут куда нельзя, за порцией адреналина.
Практичный 30.05.2021 в 15:30:18 # 778841