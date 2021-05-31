Экстренная посадка Ryanair рейса Дублин - Краков в Берлине.

Ввести санкции против Германии, выслать послов, отменить все рейсы в и через это авторитарное государство, Меркель объявить персональные и экономические санкции и назначить Лукашенко легитимным канцлером Германии.провести хайли-лайкли "расследование", назначить виновной в арабо-израильском конфликте и исходе евреев из египта... Ничего не забыл?