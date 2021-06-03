Истощенный скот массово гибнет в Мангистауской области

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danilov 03 Июня 2021 в 07:13:04
«В нескольких селах области лошади на грани вымирания. В степи в нынешнем году практически не было осадков, пастбища высохли, из-за дефицита кормов лошадей нечем кормить, Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве. Фермеры в поисках пастбищ. Недавно несколько фермеров из Акшымырау пригнали лошадей в пастбище. По дороге из них пали три-четыре лошади. На обратном пути померли еще штук пять», - сообщил в социальной сети пользователь Бердимурат Торекенов.
На кадрах, которые он опубликовал, видно, как сильно истощены животные. По мнению казахстанцев, властям необходимо открыто заявлять о проблемах региона, чтобы не допустить осложнении ситуации в сельском хозяйстве и помочь местным фермерам с кормами и водой. Некоторые назвали ситуацию в Мангистауской области джутом.
«Это же настоящий джут. Фермеры должны были предугадать все это. Зная ситуацию, не должны были их гнать в степь. Нужно было оставить и кормить самим. Теперь срочно нужно принять меры», - отметил пользователь Нуфтолла Каржаубаев.
В акимате Мангистауской области подтвердили, что ситуация критическая.
«Для решения проблемы по поручению акима области оперативно начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК «Каспий» выделены необходимые средства. Создана рабочая группа», - говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что акиматом области ведутся переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областями по поставкам кормов, а также использованию пастбищ и сенокосов.
https://agroqogam.kz/?p=4669
Комментарии, по рейтингу, по дате
кстати у нас тоже сено подорожало, говорят уже 1000 за пресс
верните все пастбища в гос собственность! даешь социализм! Землю народу!