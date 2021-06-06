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ЧП
Трёх человек спасли в Бургулюке
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danilov 06 Июня 2021 в 19:50:03
В 2021 года 6 юния 15-40 на пульт службы «101» Толебийского района ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от гражданина Тажимуратова Ж. о том, что предварительное время в 12-00 в составе 3 чел. 1994 г.р. 1994 г.р 1993 г.р. все жители г. Сарыагаш ) вышли в горы в направлений ущелье Бургулюк в водопад и заблудились. со слов заблудших на обратном пути одному из них стало плохо и самостоятельно спустится с гор они не могут).

В 16-33 с оперативного штаба был направлен Ми-8АМТ UP-MI871 АО «Казавиаспас» МЧС для спасения пострадавших. (зам. нач. ДЧС подполковник Сарыбаев Е. ДЧС ОСО (2 спасателя)

В 17-25 при проведений поисковой работы на вертолете были найдены и спасены все три человека. В 17-55 спасенные были доставлены в аэропорт г. Шымкент для обследования.

Выезжали: ДЧС (6 сотрудников и 2 ед.тех)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 06.06.2021 в 20:56:05   # 779345
Они теперь разв неделю будут кого -то катать?
Дорогое это удовольствие. На водопад это же вроде маршрут выходного дня, для убогих? Или я чего позабыл?
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  мартин 06.06.2021 в 21:07:23   # 779346
Верно, пл Подснежник там был, мы пионерами бегом до водопада бегали
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  Samborz 06.06.2021 в 23:18:41   # 779353
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.
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  kubik 07.06.2021 в 06:57:20   # 779361
Цитата: Samborz от 06.06.2021 17:18:41
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.

Это написание на староримский манер , месяц ведь в честь Юноны , вот и написано "юния".
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  Софруджу 07.06.2021 в 08:30:18   # 779364
Мне тоже показалось, что МЧСники как бы оправдываются за неумелые действия по той семёрке. Теперь у них вертолёт летает куда надо и не надо. На фига в Бургулюке вертолёт? Или побольше денег надо отмыть? К тому же вчера ещё распустили слух, что нашли тех двоих. Зачем бередить раны родственников?
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  Zoggyla 07.06.2021 в 08:56:02   # 779366
Цитата: kubik от 07.06.2021 00:57:20
Цитата: Samborz от 06.06.2021 17:18:41
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.

Это написание на староримский манер , месяц ведь в честь Юноны , вот и написано "юния".
Судя по нашим "северным июням" вздорная женщина была.
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  Zoggyla 07.06.2021 в 08:58:49   # 779367
"Ассимилированная" казахстанка Леночка Рыбакина урыла Сирену Вильямс и выкинула из 1/8 финала. Респект.
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  stasik02 07.06.2021 в 09:46:28   # 779369
Дайте номерок спасателей. В следующий раз будет лень с гор возвращается - звякну им.
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  Zoggyla 07.06.2021 в 09:55:41   # 779372
112, Стасик.
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