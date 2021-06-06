Трёх человек спасли в Бургулюке

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danilov 06 Июня 2021 в 19:50:03
В 16-33 с оперативного штаба был направлен Ми-8АМТ UP-MI871 АО «Казавиаспас» МЧС для спасения пострадавших. (зам. нач. ДЧС подполковник Сарыбаев Е. ДЧС ОСО (2 спасателя)
В 17-25 при проведений поисковой работы на вертолете были найдены и спасены все три человека. В 17-55 спасенные были доставлены в аэропорт г. Шымкент для обследования.
Выезжали: ДЧС (6 сотрудников и 2 ед.тех)
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Дорогое это удовольствие. На водопад это же вроде маршрут выходного дня, для убогих? Или я чего позабыл?
Цитата: Samborz от 06.06.2021 17:18:41
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.
Это написание на староримский манер , месяц ведь в честь Юноны , вот и написано "юния".
Цитата: kubik от 07.06.2021 00:57:20Судя по нашим "северным июням" вздорная женщина была.
Это написание на староримский манер , месяц ведь в честь Юноны , вот и написано "юния".
Цитата: Samborz от 06.06.2021 17:18:41
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.
"В 2021 года 6 юния" этими словами всё сказано.
Это написание на староримский манер , месяц ведь в честь Юноны , вот и написано "юния".