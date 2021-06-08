На Угаме были найдены вещи пропавших туристов

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danilov 08 Июня 2021 в 20:00:11
В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов.
В регионе проводится аэровизуальная разведка вертолетом АО «Казавиаспас». Операция по поиску продолжаются уже 15 сутки.
В поисковых работах задействованы 137 сотрудников, 17 единиц техники, Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по девяти направлениям.
Напомним, ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела двух туристов.
Пресс-служба МЧС РК
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