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К поискам пропавших туристов на Угаме привлечён Республиканский оперативно-спасательный отряд
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danilov 10 Июня 2021 в 17:28:51
К поискам пропавших туристов в горах привлечены Республиканский оперативно-спасательный отряд. Отряд направились по правой и левой стороне реки Айгыржыккан до ущелья Орта кызыл зау. Поисковые работы пропавших двух туристов в Сайрам-Угамском ущелье продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек. В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов.



До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 1424 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 160 километров территории.

Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО «Казавиаспас» протяженностью более 10420 тысяч километров.



В поисково-спасательных работах задействовано 122 человек, 14 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка, Федерации альпинизма, 1 вертолета АО «Казавиаспас» МЧС и родственники.



























Пресс -служба ДЧС Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 10.06.2021 в 17:58:38   # 779592
Очень жаль сколько времени прошло. Врятли они живые.
Ну по человечески хотя бы похоронить если найдут тела. А что насчёт Экспертизы двоих которых нашли ?
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  kubik 10.06.2021 в 19:21:56   # 779595
Видно у пропавших влиятельные родственники, уж больно много задействовано государственных служб для поиска по всей видимости останков. Надо иметь ввиду , что любые работы в подобной местности всегда сопряжены с риском для людей , которые ведут поиск. Или мы из новостей не знаем всех обстоятельств.
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  Софруджу 10.06.2021 в 19:55:16   # 779597
Вроде Назарбаев-университет хлопочет, а это влиятельная структура.
Насчёт экспертизы, думаю, никаких сюрпризов быть не может - ребят унесло. Будет утопление, многочисленные удары о камни. У нас любят придумывать всякую ерунду о погибших туристах, а не надо. Всё просто и трагично одновременно.
Но сообщения одно дебильнее другого. То они в Сайрам-Угамском ущелье ищут. Это как в Павлодарско-Туркестанской области. То почему-то на Айгыржиргане. Как они туда заплывут, если эта река впадает в Угам ниже, чем они утонули. То в Чарвакском водохранилище, которое выше, чем Угам впадает в Чирчик. В общем, полный топографический кретинизм
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