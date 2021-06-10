К поискам пропавших туристов на Угаме привлечён Республиканский оперативно-спасательный отряд

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danilov 10 Июня 2021 в 17:28:51
До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 1424 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 160 километров территории.
Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО «Казавиаспас» протяженностью более 10420 тысяч километров.
В поисково-спасательных работах задействовано 122 человек, 14 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка, Федерации альпинизма, 1 вертолета АО «Казавиаспас» МЧС и родственники.
Пресс -служба ДЧС Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну по человечески хотя бы похоронить если найдут тела. А что насчёт Экспертизы двоих которых нашли ?
Насчёт экспертизы, думаю, никаких сюрпризов быть не может - ребят унесло. Будет утопление, многочисленные удары о камни. У нас любят придумывать всякую ерунду о погибших туристах, а не надо. Всё просто и трагично одновременно.
Но сообщения одно дебильнее другого. То они в Сайрам-Угамском ущелье ищут. Это как в Павлодарско-Туркестанской области. То почему-то на Айгыржиргане. Как они туда заплывут, если эта река впадает в Угам ниже, чем они утонули. То в Чарвакском водохранилище, которое выше, чем Угам впадает в Чирчик. В общем, полный топографический кретинизм