Медведь гонял по двору мужчину и его собаку в Восточном Казахстане

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doodles 16 Июня 2021 в 10:33:27
Чем мог закончиться нежданный визит лестного гостя на подворье местного жителя — неизвестно, если бы собака хозяина дома не отвлекла медведя лаем, сообщает издание noks.kz.
Храброе поведение собаки дало возможность Владимиру забежать в дом и спрятаться от косолапого. А вот спасти свою пасеку местный житель уже не смог.
«Я каждый вечер, уже несколько дней подряд, встречаю медведя во дворе своего дома. Он приходит ежедневно в десять, одиннадцать часов вечера либо в полночь. Вчера я отпустил с цепи дворняжку Люську, когда медведь пришел, она сбежала от него, но он кинулся за ней. Я успел забежать в дом, а медведь гонялся за собакой, пока ему не надоело. Тогда он бросил это дело и переключился на мед», — рассказал Шевляков.
По его словам, медведь всего за раз разорил двенадцать ульев, а когда наелся, отправился на подворье соседа, у которого несколькими днями ранее задрал баранов.
При этом Владимир Шевляков отмечает, что медведь ведет себя исключительно нагло, и то, что он проделывает все свои выходки прямо на глазах у людей, его нисколько не пугает.
«Я вначале его даже не заметил, он лежал в траве. Смотрю потом, он что-то грызет. Я ему говорю: “Эй, ты что там делаешь?”. Он приподнялся и смотрит на меня, ко мне не пошел, я тоже на него смотрю стою. Он повернулся и пошел к следующему улью, я начал кричать, но он дальше продолжил их грызть, и тогда я пошел звонить в полицию. В рукопашную я на медведя не пошел», — рассказал мужчина.
Ранее жители Серебрянска уже неоднократно сообщали о том, что медведь повадился заходить во дворы домов местных жителей, задирать кур, кроликов и мелкий рогатый скот. Не стесняется он лазать и по сараям. При этом, несмотря на все тревожные сообщения, местные власти до сих пор проблему не решили. Жители Серебрянска таким равнодушием недовольны и боятся, что дикое животное рано или поздно может напасть и на людей.
Как говорят местные жители, его не получается отпугнуть от жилых домов, а отстрелить его нельзя, так как сезон охоты на медведя закончился. Чиновники пытаются решить вопрос, отправляя письма и запрос в различные инстанции, жителям советуют не выходить из дома в темное время суток.
АЛМАТЫ, 15 июн — Sputnik.
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