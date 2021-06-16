 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Медведь гонял по двору мужчину и его собаку в Восточном Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
doodles 16 Июня 2021 в 10:33:27
Житель Серебрянска Владимир Шевляков подсчитывает убытки. Минувшей ночью на его подворье заглянул нежданный гость — медведь, который уже несколько дней терроризирует местных. Столкнувшись с косолапым, мужчина сумел сбежать, но не смог спасти свою пасеку.

Чем мог закончиться нежданный визит лестного гостя на подворье местного жителя — неизвестно, если бы собака хозяина дома не отвлекла медведя лаем, сообщает издание noks.kz.

Храброе поведение собаки дало возможность Владимиру забежать в дом и спрятаться от косолапого. А вот спасти свою пасеку местный житель уже не смог.

«Я каждый вечер, уже несколько дней подряд, встречаю медведя во дворе своего дома. Он приходит ежедневно в десять, одиннадцать часов вечера либо в полночь. Вчера я отпустил с цепи дворняжку Люську, когда медведь пришел, она сбежала от него, но он кинулся за ней. Я успел забежать в дом, а медведь гонялся за собакой, пока ему не надоело. Тогда он бросил это дело и переключился на мед», — рассказал Шевляков.

По его словам, медведь всего за раз разорил двенадцать ульев, а когда наелся, отправился на подворье соседа, у которого несколькими днями ранее задрал баранов.

При этом Владимир Шевляков отмечает, что медведь ведет себя исключительно нагло, и то, что он проделывает все свои выходки прямо на глазах у людей, его нисколько не пугает.

«Я вначале его даже не заметил, он лежал в траве. Смотрю потом, он что-то грызет. Я ему говорю: “Эй, ты что там делаешь?”. Он приподнялся и смотрит на меня, ко мне не пошел, я тоже на него смотрю стою. Он повернулся и пошел к следующему улью, я начал кричать, но он дальше продолжил их грызть, и тогда я пошел звонить в полицию. В рукопашную я на медведя не пошел», — рассказал мужчина.

Ранее жители Серебрянска уже неоднократно сообщали о том, что медведь повадился заходить во дворы домов местных жителей, задирать кур, кроликов и мелкий рогатый скот. Не стесняется он лазать и по сараям. При этом, несмотря на все тревожные сообщения, местные власти до сих пор проблему не решили. Жители Серебрянска таким равнодушием недовольны и боятся, что дикое животное рано или поздно может напасть и на людей.

Как говорят местные жители, его не получается отпугнуть от жилых домов, а отстрелить его нельзя, так как сезон охоты на медведя закончился. Чиновники пытаются решить вопрос, отправляя письма и запрос в различные инстанции, жителям советуют не выходить из дома в темное время суток.

АЛМАТЫ, 15 июн — Sputnik.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь