Власти Китая подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань"

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danilov 16 Июня 2021 в 22:37:49
"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается", - сказано в документе.
"Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней. Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо", - говорится в заявлении.
Как указало министерство, в первом энергоблоке насчитывается 60 тыс. топливных стержней. "По нашим оценкам, к настоящему времени повреждено около пяти стержней, таким образом доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя поврежденных топливных сборок, который составляет 0,25%", - отмечает ведомство.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11660297
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