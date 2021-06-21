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Австралия закрыта на три года
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danilov 21 Июня 2021 в 18:06:29
Премьер Австралии Моррисон заявил, что закрытые в марте 2020 года границы не откроются раньше декабря 2022 года: Я надеюсь, что к католическому Рождеству 2022 года мы сможем сделать это, однако коронавирус все еще очень опасен. COVID-19 уже прошел через страны Европы и Великобританию, но не через Австралию. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не допустить вспышек, как это было в других странах. Мы будем наблюдать за тем, что происходит, но говорить о возобновлении международных поездок даже к концу декабря 2022 года слишком рано.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.06.2021 в 21:52:39   # 780181
В условиях пандемии всякий по своему с ума сходит.
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  Zoggyla 21.06.2021 в 22:04:23   # 780186
Наконец-то зона стала настоящей зоной.
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