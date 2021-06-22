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ЧП
В «Сайрам-Угамском» ущелье найдено еще одно тело
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danilov 22 Июня 2021 в 13:52:16
В Толебийском районе Туркестанской области в «Сайрам-Угамском» ущелье найдено еще одно тело. 22 июня в 11:50 часов в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

На место направлен вертолет АО Казавиаспас. Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет.

Напомним, 25 мая в 18:30 часов на пульт «112» поступило сообщение о пропаже 7 туристов. Поиски велись 27 суток. Ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела трех туристов.

МЧС РК призывает граждан соблюдать меры предосторожности в горах, без подготовки не подниматься в горы.


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Пресс-служба МЧС РК
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  Lokki 22.06.2021 в 17:19:07   # 780226
Quote:
Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет.

И нигде ни слова про волонтеров-альпинистов, ребят, которые неоднократно и не один день пешим ходом прочесывали районы поиска.
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