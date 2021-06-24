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Премьер-министр Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране
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danilov 24 Июня 2021 в 15:43:27
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о новой вспышке коронавируса в стране, передает Reuters.

Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, количество ежедневных случаев заболевания в стране увеличилось более чем вдвое, до 125. Показатель является наибольшим количеством ежедневных случаев заражения в стране за два месяца.

Большинство случаев являются результатом нескольких вспышек в израильских школах, поэтому некоторые муниципалитеты приняли решение об обязательном ношении масок в учебных заведениях. После изучения последних случаев заболевания также выяснилось, что некоторые из граждан были инфицированы недавно появившимся штаммом "дельта".

"В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку", - заявил Беннет, призвав израильтян по возможности избегать выездов за пределы страны и носить маски в закрытых помещениях.

По словам премьера, в ближайшее время в вопросах пересечения границы Израиля могут произойти серьезные изменения, и запреты на границах могут быть продлены в рамках новых мер предосторожности.

Напомним, Израиль стал одним из мировых лидеров по вакцинации. На начало апреля 2021 года в стране было привито почти 80 процентов взрослого населения. В начале июня из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом в Израиле были отменены все карантинные ограничения и масочный режим в помещениях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.06.2021 в 18:13:43   # 780343
Ну, привились. И опять! Кто бы мог подумать!
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  KapitanNemo 24.06.2021 в 19:25:38   # 780348
Весь мир кошмарят короной, потом объявят виновником Китай со всеми тяжкими последствиями.
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  Рамзес 24.06.2021 в 19:42:56   # 780351
Так вся страна привитая - значит толку от вакцины нет.А нам тут втирают ну ну.
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  Денис222 24.06.2021 в 21:06:15   # 780359
От вакцины толк есть...на ней кто-то огромные бабосики поднимает...а мы чисто подопытные же... сдохнут ну и ладно
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  bolatbol 24.06.2021 в 21:12:13   # 780361
Цитата: Рамзес от 24.06.2021 13:42:56
Так вся страна привитая - значит толку от вакцины нет.А нам тут втирают ну ну.

На вакцину организм производит антитела. Несколько месяцев они сохраняются в крови. При заражении антитела быстро уничтожают вирус. Поэтому у вакцинированных болезнь проходит легко.
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  NBE 24.06.2021 в 21:27:31   # 780364
Цитата: bolatbol от 24.06.2021 15:12:13

На вакцину организм производит антитела. Несколько месяцев они сохраняются в крови. При заражении антитела быстро уничтожают вирус. Поэтому у вакцинированных болезнь проходит легко.


Доля заразившихся южноафриканским вариантом коронавируса среди привитых участников исследования в Израиле была 8 раз выше, чем среди непривитых!

https://www.dw.com/ru/vakcina-biontech-pfizer-menee-jeffektivna-protiv-juzhnoafrikanskoj-mutacii/a-57163844

Не все так просто, очень много слухов и предположении, а здоровье одно. Болезнь еще мало изученная, и если есть возможность и вы легко переносите ковид, то лучше подождать и посмотреть, ведь подопытных и без вас достаточно на этой планете.
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  Денис222 24.06.2021 в 21:58:03   # 780367
Господа, а что случилось с алматинским штаммом, помните его?))))
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  старик 24.06.2021 в 22:09:04   # 780368
Вот ведь неугомонная зараза!
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  stasik02 24.06.2021 в 23:02:05   # 780378
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  Zhycie est 25.06.2021 в 01:10:26   # 780383
А простые люди из Израиля говорят- не верьте во все то, что вещают СМИ. Треть зпболевших- вакцинированная. Побочки от вакцины идут и идут.
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  kubik 25.06.2021 в 07:20:54   # 780387
Цитата: Zhycie est от 24.06.2021 19:10:26
А простые люди из Израиля говорят- не верьте во все то, что вещают СМИ. Треть зпболевших- вакцинированная. Побочки от вакцины идут и идут.

Какие побочки?
Сначала все болячки "вешали" на коронавирус , теперь всё что заболит приписывают вакцине.
Такое ощущение , что до COVIDа все люди умирали абсолютно здоровыми.
Особенно удивляет, когда о вреде вакцины рассуждают люди, в принципе не следящие за здоровьем, нарушающие режим питания и сна , и которые по любимой ими статистике мрут каждый год пачками от тромбозов едва перевалив за 40.
То мы по знакомым ищем врачей , коих умеющих поставить диагноз и назначить грамотное лечение на весь город человека два-три , то прислушиваемся к мнению людей , прошедших курсы оказания ПМПв пионерском лагере, игнорируя мнение профильных специалистов.
Вчера о вреде вакцинации мне вещал человек , попивая из жестяной баночки энергетик, не обращая внимания на тот факт , что энергетики в жестяных баночках дистрибьютеры не хранят более двух месяцев , потому , что энергетики разъедают баночки.
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