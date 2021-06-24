Премьер-министр Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране

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danilov 24 Июня 2021 в 15:43:27
Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, количество ежедневных случаев заболевания в стране увеличилось более чем вдвое, до 125. Показатель является наибольшим количеством ежедневных случаев заражения в стране за два месяца.
Большинство случаев являются результатом нескольких вспышек в израильских школах, поэтому некоторые муниципалитеты приняли решение об обязательном ношении масок в учебных заведениях. После изучения последних случаев заболевания также выяснилось, что некоторые из граждан были инфицированы недавно появившимся штаммом "дельта".
"В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку", - заявил Беннет, призвав израильтян по возможности избегать выездов за пределы страны и носить маски в закрытых помещениях.
По словам премьера, в ближайшее время в вопросах пересечения границы Израиля могут произойти серьезные изменения, и запреты на границах могут быть продлены в рамках новых мер предосторожности.
Напомним, Израиль стал одним из мировых лидеров по вакцинации. На начало апреля 2021 года в стране было привито почти 80 процентов взрослого населения. В начале июня из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом в Израиле были отменены все карантинные ограничения и масочный режим в помещениях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 24.06.2021 в 19:25:38 # 780348
Цитата: Рамзес от 24.06.2021 13:42:56
Так вся страна привитая - значит толку от вакцины нет.А нам тут втирают ну ну.
Так вся страна привитая - значит толку от вакцины нет.А нам тут втирают ну ну.
На вакцину организм производит антитела. Несколько месяцев они сохраняются в крови. При заражении антитела быстро уничтожают вирус. Поэтому у вакцинированных болезнь проходит легко.
Цитата: bolatbol от 24.06.2021 15:12:13
На вакцину организм производит антитела. Несколько месяцев они сохраняются в крови. При заражении антитела быстро уничтожают вирус. Поэтому у вакцинированных болезнь проходит легко.
На вакцину организм производит антитела. Несколько месяцев они сохраняются в крови. При заражении антитела быстро уничтожают вирус. Поэтому у вакцинированных болезнь проходит легко.
Доля заразившихся южноафриканским вариантом коронавируса среди привитых участников исследования в Израиле была 8 раз выше, чем среди непривитых!
https://www.dw.com/ru/vakcina-biontech-pfizer-menee-jeffektivna-protiv-juzhnoafrikanskoj-mutacii/a-57163844
Не все так просто, очень много слухов и предположении, а здоровье одно. Болезнь еще мало изученная, и если есть возможность и вы легко переносите ковид, то лучше подождать и посмотреть, ведь подопытных и без вас достаточно на этой планете.
Zhycie est 25.06.2021 в 01:10:26 # 780383
Цитата: Zhycie est от 24.06.2021 19:10:26
А простые люди из Израиля говорят- не верьте во все то, что вещают СМИ. Треть зпболевших- вакцинированная. Побочки от вакцины идут и идут.
А простые люди из Израиля говорят- не верьте во все то, что вещают СМИ. Треть зпболевших- вакцинированная. Побочки от вакцины идут и идут.
Какие побочки?
Сначала все болячки "вешали" на коронавирус , теперь всё что заболит приписывают вакцине.
Такое ощущение , что до COVIDа все люди умирали абсолютно здоровыми.
Особенно удивляет, когда о вреде вакцины рассуждают люди, в принципе не следящие за здоровьем, нарушающие режим питания и сна , и которые по любимой ими статистике мрут каждый год пачками от тромбозов едва перевалив за 40.
То мы по знакомым ищем врачей , коих умеющих поставить диагноз и назначить грамотное лечение на весь город человека два-три , то прислушиваемся к мнению людей , прошедших курсы оказания ПМПв пионерском лагере, игнорируя мнение профильных специалистов.
Вчера о вреде вакцинации мне вещал человек , попивая из жестяной баночки энергетик, не обращая внимания на тот факт , что энергетики в жестяных баночках дистрибьютеры не хранят более двух месяцев , потому , что энергетики разъедают баночки.