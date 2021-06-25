Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

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GoodZone 25 Июня 2021 в 09:22:09
Ранее сообщалось, что около 50 человек, находившихся в здании, не вышли на связь.
Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес рассказал, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.
При этом, мэр округа Даниэлла Лавин Кава заявила, что местоположение 102 жильцов установлено, они в безопасности.
По последним данным местных СМИ, погибли три человека.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место ЧП направили более 80 бригад спасателей.
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