Взрыв в азербайджанском секторе Каспийского моря
danilov 05 Июля 2021 в 15:47:31
Ранее сообщалось, что МЧС приступило к расследованию инцидента. При этом в ведомстве отметили, что к ним не поступало информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в море. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) также заявляла, что на ее морских платформах на Каспии не было аварий.
В свою очередь Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана не исключает, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана в море.