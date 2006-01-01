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Ребенок умер на борту рейса Шымкент-Алматы
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danilov 11 Июля 2021 в 09:48:02
Несчастный случай произошел сегодня, 9 июля. Ребенку стало плохо в самолете Air Astana, и несмотря на попытки врачей спасти его жизнь, мальчик погиб.

На борт рейса КС 972 сообщением Шымкент-Алматы был принят 9-летний ребенок в сопровождении матери. Во время взлета мальчику стало плохо. Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут.

При снижении самолета юный пассажир потерял сознание. Ему сделали сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки воздушного судна, также параллельно был применен дефибриллятор.

Аяла Конакбаева была пассажиркой рейса КС 972. По ее словам, ребенок был болен лейкозом, ему сделали пересадку костного мозга.

В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выразил глубокие соболезнования родным и близким мальчика.
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