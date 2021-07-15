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Корона в Британии
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danilov 15 Июля 2021 в 17:08:38
У Британцев основная вакцина - AstraZeneca. Как видно, она даже после двух доз не очень хорошо защищает от нового штамма "Дельта", но зато неплохо предотвращает тяжелую форму заболевания. В этом и заключается основной смысл вакцинации - на порядки уменьшить количество тяжелобольных, освободить больницы, ускорить время выздоровления.
За последние сутки в Великобритании был поставлен очередной локальный рекорд по количеству заражений: +42302 новых случаев, при этом всего 49 смертей:


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Для сравнения, до вакцинации в Великобритании при таком же числе заражений регистрировали по 1700-1800 смертей в сутки - в 40 раз больше чем после вакцинации.
Поэтому даже с такими средненькими по эффективности вакцинами как "AstraZeneca" вакцинация всё равно имеет смысл. От заражений она может быть и не защитит на 100%, но вот шанс умереть стремится у нулю
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.07.2021 в 17:58:50   # 781543
А может вакцина не при делах? А просто при делах естественный отбор?
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