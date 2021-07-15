Корона в Британии

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danilov 15 Июля 2021 в 17:08:38
За последние сутки в Великобритании был поставлен очередной локальный рекорд по количеству заражений: +42302 новых случаев, при этом всего 49 смертей:
Для сравнения, до вакцинации в Великобритании при таком же числе заражений регистрировали по 1700-1800 смертей в сутки - в 40 раз больше чем после вакцинации.
Поэтому даже с такими средненькими по эффективности вакцинами как "AstraZeneca" вакцинация всё равно имеет смысл. От заражений она может быть и не защитит на 100%, но вот шанс умереть стремится у нулю