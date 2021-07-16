"Состояние пациентов тяжелее, чем в июле 2020-го": что происходит в ковидном стационаре Алматы

Цитата: Практичный от

Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой. Тяжелых просто нет. Так бы и писали Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой.Так бы и писали

Судя по характерному состоянию легких при обследовании на МРТ при выявлении сильной одышки прошлой весной, знакомая ковид на ногах перенесла, но затем летом того же года уже пневмонией переболела. Ей сильно повезло что сумела добиться чтобы ей во время дефицита антибиотики предоставили, так чтоВыходит что выработанные во время болезни антитела от нового заболевания не спасли, но при этом тяжесть заболевания облегчили.Примерно то же самое происходит и при вакцинировании...