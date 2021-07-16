"Состояние пациентов тяжелее, чем в июле 2020-го": что происходит в ковидном стационаре Алматы

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danilov 16 Июля 2021 в 18:12:16
Еще недавно мы ждали, что закроется последний ковидный стационар и жизнь вернется в привычное русло. Но коварный вирус сделал новый поворот и еще недавно свободные клиники вновь становятся инфекционными. С 1 июля в таком же режиме заработала Центральная городская клиническая больница, рассчитанная на 670 койкомест, 15% из них - реанимационные.
Сейчас здесь 567 пациентов, из которых 42 человека находятся в реанимации. Со стороны эти цифры выглядят как сухая статистика. В жизни - даже "всего" два пациента, которые подключены к ИВЛ, с трудом дышат, стонут и находятся где-то на грани сознания - это уже трагедия. Трагедия не только для семьи, близких, врачей, но и для всей страны. Ведь на их месте может оказаться каждый.
Остальные пациенты реанимации в чуть более лучшем состоянии. Врачи рекомендуют им лежать на животе - так повышается сатурация, делать несложные упражнения ногами - это тоже позитивно влияет на состояние. Практически все они подключены к кислороду. У каждого на кровати - табличка с личными данными и результатом компьютерной томографии.
Сейчас степень поражения легких врачи делят на четыре стадии - КТ-1, КТ-2, КТ-3 и КТ-4. На каждую стадию приходится по 25% поражения. К примеру, КТ-4 означает, что поражение легких пациента составляет от 75 до 100%.
"По сравнению с прошлым годом молодых больше, средний возраст пациентов реанимации составляет 45-55 лет, тогда как в 2020 году средний возраст был 60 и выше. Самому молодому в реанимации - 45 лет, в целом в отделениях лежат даже 20-25-летние.
Общее состояние пациентов тяжелее, чем в аналогичный период прошлого года. Болезнь стала развиваться быстрее - если раньше симптомы появлялись через неделю, то в этом году человек может поступить без пневмонии, а уже через два дня проявляются признаки пневмонии. Мы делаем КТ и видим поражение 25-50%, 50-75% (КТ-2, КТ-3)", - рассказывает заместитель директора по хирургии ЦГКБ Самат Жарменов.
По его словам, встречаются симптомы, присущие штамму "дельта", хотя статистические данные клиника пока не успела наработать.
"Болезнь протекает агрессивно, с ярко выраженными интоксикационными синдромами. Добавились синдромы ЖКТ, диарея, боли в животе, рвота, лихорадочные состояния с первых дней. Что касается тромботических осложнений, то в этом году они аналогичны прошлому году", - рассказывает врач.
А вот летальность уменьшилась, уверяет доктор.
Что касается случаев заболевания после вакцинации, то, по словам Самата Жарменова, таких случаев не было, за исключением редких заболеваний тех, кто получил первый компонент либо сразу после получения второго - когда еще не успел сформироваться иммунитет. И то такие пациенты переносили болезнь легко.
Алматинка Наталья привиться не успела, точнее, в силу возраста - 64 года - опасалась. Сейчас она находится в отделении, реанимации, говорит она, к счастью, удалось избежать. Ее супругу "повезло" меньше - несмотря на то, что поражение легких у него небольшое, течение болезни проходит более сложно.
"Я болею с 9 июля. Заразилась, как я считаю, от внучки, ей всего 1 год и 4 месяца. У меня появилась высокая температура, сильные головные боли, неприятное состояние в горле, сильная слабость и кашель. Позвонила в больницу, выслали бригаду, прописали лечение. Когда оно не помогло, сделали КТ и госпитализировали. Тест был положительным. Врачи здесь замечательные", - говорит Наталья.
Ребенок перенес болезнь довольно легко, говорит женщина, однако неделю у девочки держалась температура. Легко переносят и родители ребенка, они лечатся на дому. А бабушка с дедушкой оказались в соседних палатах в горбольнице.
"У меня 32% поражения, у мужа - 13%, но у него довольно тяжелая форма. Врачи борются за него. Мы прекрасно понимали, что заболевание есть, но из-за того, что информация шла отовсюду разная, было страшно, непонятно, что это такое, потому было неверие какое-то. Хотя я видела людей, которые болели, у нас родственники болели", - вспоминает алматинка.
Другая пациентка, Баглан, не может выздороветь уже вторую неделю. Симптомы проявились еще во время праздников, а в минувшую субботу ее госпитализировали в стационар.
"Температура была 37,4, вызвала "скорую", разрешили лечиться дома, так как состояние было легкое. У меня четверо маленьких детей, я переживала за них. За три дня стало хуже, появилась диарея, тошнило. Когда начались судороги, меня госпитализировали. Вакцину я не ставила, про коронавирус, конечно, читала, но не обращала внимания.
С детьми часто бывала в поликлинике, сдавали анализы, чтобы отправить дочь в санаторий. Видимо, там и подхватила. Сейчас у меня пневмония 25% и слабость никак не проходит. Один мой ребенок сейчас лежит в больнице, ему 9 лет, состояние у него тоже среднее, кашель и температура", - делится Баглан.
На сегодня, по словам врачей, в клинике обеспечена полная готовность для лечения пациентов с КВИ. Все необходимое оборудование, лекарственные средства согласно протокола имеются в полном объеме.
Сами доктора работают посменно, ни на минуту не оставляя больных без присмотра. Они уже давно привыкли часами ходить в СИЗах, в которых непривыкший человек уже в первые минуты испытывает муки. Очки запотевают, в респираторе сложно дышать, но им нужно делать свою работу, чтобы спасать жизни.
Ведь каждая смерть, говорят они, - это горе не только для родных пациента, но и для его лечащего врача, а каждая выписка выздоровевшего - это праздник для всего отделения.
К счастью, отмечает Самат Жарменов, в ЦГКБ с прошлого года не было больше ни одного заражения врача, а на сегодня вакцинация среди медперсонала больницы составляет 100%.
https://www.nur.kz/society/1922705-sostoyanie-patsientov-tyazhelee-chem-v-iyule-2020-go-chto-proishodit-v-kovidnom-statsionare-almaty-foto/
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Практичный 16.07.2021 в 20:51:57 # 781626
Цитата: Практичный от 16.07.2021 14:51:57Судя по характерному состоянию легких при обследовании на МРТ при выявлении сильной одышки прошлой весной, знакомая ковид на ногах перенесла, но затем летом того же года уже пневмонией переболела. Ей сильно повезло что сумела добиться чтобы ей во время дефицита антибиотики предоставили, так что в больницу ей в этот раз уже ложиться не пришлось.
Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой. Тяжелых просто нет. Так бы и писали
Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой. Тяжелых просто нет. Так бы и писали
Выходит что выработанные во время болезни антитела от нового заболевания не спасли, но при этом тяжесть заболевания облегчили.
Примерно то же самое происходит и при вакцинировании...
Цитата: Ал от 16.07.2021 15:00:28
Выходит что выработанные во время болезни антитела от нового заболевания не спасли, но при этом тяжесть заболевания облегчили.
Примерно то же самое происходит и при вакцинировании...
Цитата: Практичный от 16.07.2021 14:51:57Судя по характерному состоянию легких при обследовании на МРТ при выявлении сильной одышки прошлой весной, знакомая ковид на ногах перенесла, но затем летом того же года уже пневмонией переболела. Ей сильно повезло что сумела добиться чтобы ей во время дефицита антибиотики предоставили, так что в больницу ей в этот раз уже ложиться не пришлось.
Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой. Тяжелых просто нет. Так бы и писали
Врать то зачем... куча знакомых болеют с прививкой. Тяжелых просто нет. Так бы и писали
Выходит что выработанные во время болезни антитела от нового заболевания не спасли, но при этом тяжесть заболевания облегчили.
Примерно то же самое происходит и при вакцинировании...
а болели в первую волну многие, при этом не отмечаясь в больницах и не сдавая тест. Смысл сейчас в поголовной вакцинации?! Смысл один, деньги, они потрачены и их нужно отработать. В текущем моменте больше бы помогло бесплатный ПЦР тест и тест на антитела.