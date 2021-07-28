Число больных детей очень быстро увеличивается - главврач Алматы

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danilov 28 Июля 2021 в 12:01:46
По словам Наримана Табынбаева, до появления нового типа COVID-19 в инфекционных больницах Алматы ежедневно находились от четырех до 15 детей. Однако с середины июня ситуация резко изменилась. Именно с этого периода в городе начали фиксировать случаи заражения дельта-штаммом.
"Сейчас в наших инфекционных клиниках лечатся 239 детей. Из-за появления дельта-штамма численность больных детей очень быстро увеличивается. Полтора месяца назад, когда не было этого дельта-штамма, в инфекционных больницах было 4-15 детей. А сейчас ежедневно поступают по 20-30 детей. К сожалению, есть дети, которые поступают в тяжелом состоянии. В Алматы не зафиксирован летальный случай, но по Казахстану ранее было, к сожалению, два случая.
Поэтому призываю горожан не слушать разговоров о том, что "вирус не передается детям и что они не болеют". С появлением дельта-штамма зафиксировано, что если дома заболеет один человек, то большинство членов семьи тоже заражаются, среди которых есть и дети. Поэтому очень просим горожан быть бдительными, так как дети в летнее время играют возле фонтанов, на уличных площадках - в местах массового скопления людей. По возможности нужно приучить себя и других к тому, чтобы, выходя из дома, сразу надевать маски", - рассказал руководитель Управления общественного здоровья Алматы.
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alpha_portal 28.07.2021 в 13:28:49 # 782197