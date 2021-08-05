В Арыси горели вагоны с фосфором

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danilov 06 Августа 2021 в 22:57:14
Информация по пожару,
произошедшему в г.Арысь Туркестанской области
6 августа 2021 года на 23.00 час.
6 августа 2021 года в 16 часов 25 минут на пульт «101» от диспетчера КТЖ поступило сообщение о загорании ж/д контейнера на платформе грузового поезда (2 контейнера по 20 футов) с желтым фосфором под слоем воды в металлических емкостях по 300 кг., в каждом контейнере 54 тары.
Справочно: поезд следовал в Российскую Федерацию, отправитель - ТОО «Казфосфат» Жамбылская область, получатель – ЗАО «Контейнерный терминал» г.Санкт-Петербург.
Жёлтый фосфор – сильно ядовитое (в атмосферном воздухе 0,0005 мг/м³), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-жёлтого до тёмно-бурого цвета. Удельный вес 1,83 г/см³, плавится при +43,1 °C, кипит при +280 °C. В воде
не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется. Горит ослепительным ярко-зеленым пламенем с выделением густого белого дыма.
По данному сообщению, к месту вызова направлены 5 ед. техники (3 ед. АЦ, 2 ед. оперативно-служебного автотранспорта) и 30 человек личного состава ПЧ-7 города Арысь ГУ «СПиАСР» ДЧС Туркестанской области.
К моменту прибытия происходило открытое горение.
Силами АО «НК КТЖ» вагон отцеплен от поезда и отбуксирован
на безопасное расстояние в ликвидационный тупик.
В 17 часов 50 минут на месте вызова создан оперативный штаб пожаротушения.
Для тушения пожара привлечены пожарный поезд АО «НК КТЖ»
(12 человек), 2 пожарные автоцистерны в/ч №44859 МО (8 человек).
Произведено вскрытие контейнера с одновременной подачей пенного ствола на тушение.
Местным исполнительным органом эвакуировано 1700 чел. из зоны возможного заражения микрорайона «Наурыз». Из них, 1050 чел. Расположены у родственников (200 домов), 650 чел. будут распологаться на временно эвакуационных пунктах организованного МИО.
Справочно: микрорайон «Наурыз» расположен на южно западной части города. Население составляет 1700 чел. 340 домов.
Для эвакуации и временного размещения населения подготовлено 4 эвакуационных пунктов (школы им. Кожанова С., Ауезова М., Жангельдина А., Комарова В.)
В ДЧС Туркестанской области организована горячая линия.
В 19 часов 22 минуты обеспечена локализация горения.
В настоящее время ведутся работы по разгрузке контейнеров
с поврежденной ж/д платформы для последующей сортировки целых и поврежденных емкостей.
На месте находится заместитель акима области С.Калкаманов, начальник ДЧС Туркестанской области полковник г.з. Жунусов Н.С., первый заместитель начальника ДП области полковник полиции А.Сейдуалиев, аким города Арыс Г.Курманбекова, комиссия ЧС города Арыс и представители аварийных служб.
Санитарно-эпидемиологической службой будет произведен забор пробы воздуха после ликвидации пожара.
Предполагаемая причина пожара, самовозгорание желтого фосфора, в результате протечки емкости.
Всего на ликвидацию задействовано 291 человек, 42 ед. техники и пожарный поезд (ДЧС 57 человек и 10 ед. техники, АО «НК КТЖ» 13 работников, 1 ед. техники и 2 пожарный поезд, ДП 75 сотрудников и 12 ед. техники, в/ч 44859 МО 12 военнослужащих и 2 ед. техники, УСЭК 3 работника и 1 ед. техники, МИО 100 чел, 15 тех. прокуратура 3 чел., ЛОП 25 чел., Скорая помощь 3 чел. 1 тех. ).
Пожар локализован 06.08.2021 г. 19.22 час., ликвидирован 21.55 час.
Проводится проливка, обвалование ёмкостей.
Департаментом полиции организовано 6 блок постов, оцеплены территорий мест аварий и населенного пункта.
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