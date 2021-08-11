Взрыв автобуса в Воронеже

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danilov 13 Августа 2021 в 10:43:48
Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже, который произошел вечером 12 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В частности, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо. При этом перевозчика, владеющего автобусом, уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. Однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе.
Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). СК отправил из Москвы в Воронеж криминалистов и следователей. На данный момент версия теракта не рассматривается. На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов.
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