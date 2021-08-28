▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
ЧП
Спасатели погибли при ликвидации последствий взрывов
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 28 Августа 2021 в 09:32:51
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
shlenchak
28.08.2021 в 11:00:29
# 783599
Соболезнования родным и близким погибших
поощрить (5)
|
покарать
Алматынец
29.08.2021 в 12:50:26
# 783622
Вообще кто-нибудь из читателей Титуса был внутри этих или подобных складов? Там стеллажи из дерева, горючая упаковка или что? Реально чтобы так вот горело?
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь