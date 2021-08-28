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ЧП
Спасатели погибли при ликвидации последствий взрывов
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danilov 28 Августа 2021 в 09:32:51
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  shlenchak 28.08.2021 в 11:00:29   # 783599
Соболезнования родным и близким погибших
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  Алматынец 29.08.2021 в 12:50:26   # 783622
Вообще кто-нибудь из читателей Титуса был внутри этих или подобных складов? Там стеллажи из дерева, горючая упаковка или что? Реально чтобы так вот горело?
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