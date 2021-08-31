«Военные сказали, что взрыва не будет, а сами сбежали»

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danilov 31 Августа 2021 в 11:00:43
«Там были пожарные, сотрудники службы спасения, военных многих там не было, военные сбежали – когда мы подавали воду, военные собрались в колонну и покинули место. На той территории, где были мы, военных не было, может быть были единицы, но многие собрались и ушли, не стали нам помогать. Единицы остались, когда начался сильный пожар, наше начальство спросило: «Там есть взрывчатые вещества?» Мы в этот момент работали прямо перед дверями. Я был в третьей машине, которая прибыла. Наше начальство спросило у военных: «Что здесь есть?» Им ответили: «Взрыва не будет». После этого я краем уха услышал, что есть тротил. Тогда я спросил у одного человека крупного телосложения – полковника: «Может взорваться?» Он ответил: «Нет, не взорвется, ерунда», но я заметил, как он начал отступать», — сказал пожарный по имени Алмаз.
Версия МЧС Казахстана о пожаре в Таразе
По словам Ильина, пожарным сообщили, что на складе Минобороны нет ничего взрывоопасного.
"На данном складе было подтверждено, что происходит процесс горения в складе, где находятся тротиловые шашки. Поэтому по всем параметрам, инструкциям, которые существуют, в том числе в Министерстве обороны, они хранились без детонаторов и не представляли угрозу взрыва", - сказал главный спасатель страны в интервью изданию aibat.kz.
При этом Ильин не согласился с тем, что якобы военные, обманув пожарных, бежали с места происшествия.
"Среди погибших есть сотрудники и министерства обороны, и министерства по чрезвычайным ситуациям, поэтому я хочу сказать, что каждый на своем месте выполнял свой служебный долг", – подчеркнул Ильин.
Версия Минобороны Казахстана о пожаре в Таразе
Ситуацию прокомментировали и в министерстве обороны.
"Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты ДЧС", - рассказал заместитель командира войсковой части №28349 подполковник Руслан Джилкибаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 31.08.2021 в 12:38:48 # 783697
KapitanNemo 31.08.2021 в 15:56:13 # 783700