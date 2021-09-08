Погиб глава МЧС России Евгений Зинчев - он спасал упавшего в воду оператора.

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danilov 08 Сентября 2021 в 23:01:06
В Норильске днём 8 сентября погиб глава МЧС России Евгений Зинчев, сообщает Кремль. Президент России Владимир Путин уже выразил искренние соболезнования семье министра.
По предварительным данным, в Норильске Зинчев находился в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично контролировал выполнение учебных задач.
Там же проходили съёмки документального фильма.
- Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, - рассказала глава RT Маргарита Симоньян.
Оператором оказался режиссёр Александр Мельник, обладатель премии «Ника». К сожалению, оба мужчины погибли по дороге в больницу.
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