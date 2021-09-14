Масштабное повреждение фильтров выявили на АЭС "Фукусима-1"

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GoodZone 14 Сентября 2021 в 17:27:04
На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» оказались поврежденными почти все фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS. Они должны защищать от утечек жидкости из системы. Об этом сообщил телеканал NHK. Первую неисправность рабочие обнаружили в конце августа, а по результатам проверки выяснилось, что 24 из 25 фильтров имеют повреждения. Оператор станции Tokyo Electric Power пока еще официально не фиксировал случаев утечки радиоактивной воды, однако нельзя утверждать, что их не было, отмечает телеканал.
Два года назад подобное на станции уже случалось, тогда компания-оператор заменила фильтры, но не нашла причину их повреждения.
На прошлой неделе станцию приезжала с инспекцией группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и осмотрела систему очистки. Представители МАГАТЭ прилетали из-за того, что Япония планировала сбросить эту воду в океан из-за нехватки резервуаров для ее хранения.
Правительство Японии утверждает, что в целом вода очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите.
Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено постоянно контролировать этот процесс. Для слива воды в океан планируется построить километровый подводный туннель.
Соседние с Японией страны, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В российском МИДе также заявили, что ожидают детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды в океан.
Вода реактора Фукусимы может повредить ДНК человека, если ее выпустить, говорит Гринпис. Экологическая организация заявляет, что в воде существуют "опасные" уровни углерода-14, которые вскоре могут быть выброшены в Тихий океан. Загрязненная вода, которая, как сообщается, будет сброшена в море с разрушенной атомной электростанции "Фукусима Дайичи", содержит радиоактивное вещество, способное повредить ДНК человека, говорится в расследовании Гринпис. Экологическая группа утверждает, что 1,23 млн тонн воды, хранящейся в более чем 1000 резервуарах на заводе, содержит “опасные” уровни радиоактивного изотопа углерода-14 в дополнение к количествам трития, о которых уже широко сообщалось. Углерод-14 имеет период полураспада 5 370 лет и становится “включенным во все живое вещество”, говорится в докладе.
“Он концентрируется в рыбе на уровне, в тысячи раз превышающем уровень трития. Углерод-14 особенно важен как основной вклад в коллективную дозу облучения человека и может повредить ДНК человека”. “Спустя почти 10 лет после начала катастрофы Tepco и правительство Японии все еще скрывают масштабы кризиса на аэс” Фукусима Дайичи", - сказал Шон Берни, автор доклада и старший специалист по ядерной энергии Greenpeace Германия.
“Они намеренно в течение многих лет скрывали подробную информацию о радиоактивном материале, содержащемся в загрязненной воде. Они не смогли объяснить гражданам Фукусимы, более широкой Японии и соседних стран, таких как Южная Корея и Китай, что загрязненная вода, подлежащая сбросу в Тихий океан, содержит опасные уровни углерода-14.
“Они, вместе с другими радионуклидами, содержащимися в воде, будут оставаться опасными в течение тысяч лет с потенциалом причинения генетического ущерба. Это еще одна причина, по которой от этих планов нужно отказаться”.
Компиляция из разных СМИ