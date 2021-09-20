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При стрельбе в университете в Перми погибли люди
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antivata01 20 Сентября 2021 в 13:37:03
По предварительной информации, в результате стрельбы в университете в Перми три человека погибли, сообщил РБК источник, близкий к МВД.



По его словам, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Собеседник РБК добавил, что стрелявший задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Источник в одном из федеральных ведомств сообщил РБК, что стрелка обезвредили. Оружие было не травматическое, а огнестрельное, уточнил он.

«Сама нахожусь в одном из залов корпусов. Вижу, что на месте экстренные службы, полиция. Знаю про четырех пострадавших», — заявила в разговоре с РБК руководитель пресс-службы вуза Наталья Печищева.

https://www.rbc.ru/society/20/09/2021/614834b39a794768a3003028?from=from_main_1

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 20.09.2021 в 17:24:19   # 784492
Вот ведь моду взяли! Ведь говорила нам советская пропаганда, что западные заимствования до добра не доведут
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  старик 20.09.2021 в 21:57:54   # 784499
Заигрался мудила!
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