При стрельбе в университете в Перми погибли люди

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
antivata01 20 Сентября 2021 в 13:37:03
По его словам, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Собеседник РБК добавил, что стрелявший задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Источник в одном из федеральных ведомств сообщил РБК, что стрелка обезвредили. Оружие было не травматическое, а огнестрельное, уточнил он.
«Сама нахожусь в одном из залов корпусов. Вижу, что на месте экстренные службы, полиция. Знаю про четырех пострадавших», — заявила в разговоре с РБК руководитель пресс-службы вуза Наталья Печищева.
https://www.rbc.ru/society/20/09/2021/614834b39a794768a3003028?from=from_main_1
Комментарии, по рейтингу, по дате