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Огнеборцы Туркестанской области предотвратили взрыв цистерны с бензином 3,5 тонн
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danilov 20 Сентября 2021 в 16:29:44
Огнеборцы Туркестанской области в 14.04 часов ликвидировали пожар в вагоне, в котором находилась цистерна с бензином 3,5 тонн. В ликвидации пожара задействованы 47 сотрудников и 10 единиц техники, пожарный поезд ДЧС Туркестанской области и г. Шымкент. По информации 103 в больницу с ожогами обратился один из работников нефтебазы 2000 г.р.



Сегодня в 12.45 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о загорании одного вагона в с. Аксукент Сайрамского района вдоль трассы «Аксукент-Карабулак».

На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3.
По прибытию пожарных подразделений установлено при заправке цистерн на нефтебазе КазТрансОйл произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонн (количество 20 цистерн в составе).

Пресс-служба МЧС РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 20.09.2021 в 17:33:50   # 784494
Ждем подорожания бензина....
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  M54 20.09.2021 в 18:09:23   # 784496
Загорание
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