Огнеборцы Туркестанской области предотвратили взрыв цистерны с бензином 3,5 тонн

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danilov 20 Сентября 2021 в 16:29:44
Сегодня в 12.45 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о загорании одного вагона в с. Аксукент Сайрамского района вдоль трассы «Аксукент-Карабулак».
На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3.
По прибытию пожарных подразделений установлено при заправке цистерн на нефтебазе КазТрансОйл произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонн (количество 20 цистерн в составе).
Пресс-служба МЧС РК