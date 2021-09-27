482 человека скончались в Казахстане от коронавируса после вакцинации – Цой

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danilov 27 Сентября 2021 в 21:09:55
«С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавируса составляет порядка 5%», - сказал Цой.
Ранее Минздрав сообщал, что с 1 февраля по 31 июля в Казахстане скончались 115 вакцинированных казахстанцев. Таким образом, в августе скончались 367 граждан.
«482 человека – это те, кто был полностью вакцинированы. И данные граждане учитывались с февраля по август месяц. У нас был подъем заболеваемости и основная летальность в июле – августе, поэтому такая разница. При этом мы видим, что подавляющее большинство граждан скончались именно не вакцинированные. На этом я прошу сделать акцент», - добавил глава Минздрава.
Из 482 человек, которые скончались, были привиты вакциной CoronaVac 23 человека, «Спутник V» – 371 человек, Vero Cell и Hayat-Vax – 75 человек, QazVac – 13, «что в принципе соответствует количеству вакцин в пропорции, которые поставляются на рынок Казахстана», уточнил Цой.
Ранее в ведомстве также заявляли, что не проводят расследования, был ли реальным или фиктивным паспорт вакцинации у тех, кто скончался и при этом официально был вакцинирован. Проблема с поддельными паспортами вакцинации остается актуальной с июня, когда были подтверждены первые случаи их фальсификации.
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